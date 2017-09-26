سلوك طرق النجاح بأمل رغم الصعاب والتحديات

ملصق حفل العشاء الذي ستُعلن فيه أسماء الفائزين في مسابقة "طرق النجاح" © congresmaghrebins.ca

ينظم "المؤتمر المغاربي في كيبيك" (Congrès maghrébin au Québec) مسابقة "طرق النجاح" (Les voies du succès) لإبراز عطاءات الكيبيكيين من أصول مغاربية ونجاحاتهم في المجتمع الذي اختاروا الإقامة فيه والتفاعل مع أهله والمشاركة في مسيرة بنائه. والمؤتمر منظمة كندية غير حكومية تأسس عام 2009 ويقع مقره في مونتريال.

ومدد "المؤتمر المغاربي في كيبيك" فترة المشاركة في المسابقة حتى 27 أيلول (سبتمبر) الجاري، وستُعلَن أسماء الفائزين بجوائزها التسع خلال حفل عشاء في 21 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

حاورتُ رئيسة "المؤتمر المغاربي في كيبيك" السيدة مَريمة ازهوري حول المسابقة وحول أنشطة المؤتمر وما تسعى لتحقيقه منذ تبوئها منصب الرئاسة مطلع العام الحالي.