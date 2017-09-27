شركة كندية تقاضت 53 مليون دولار ثمنا لألماسة نادرة!

تمت قبل أيام عملية بيع وشراء ثاني أكبر ألماسة بجودة فائقة في العالم بين الشركة الكندية لوكارا دياموند Lucara Diamond وشركة المجوهرات البريطانية غراف دياموندز Graff Diamonds التي اشترت الحجر الكريم بمبلغ 53 مليون دولار أميركي!

وكانت الشركة الكندية التي تملك منجما في بوتسوانا جنوب الصحراء الكبرى في افريقيا الجنوبية، قد استخرجت هذه الالماسة النادرة من منجمها حيث تم فيما بعد اختيار اسم رسمي لها حيث أطلق عليها "ليسيدي لارونا" Lesedi La Rona أي النور باللغة التسوانية وهو بلا شك اسم على مسمى لشدة الضوء الذي تشيعه هذه الألماسة الفائقة الجودة!

وقد تكون ليسيدي لارونا قد تشّكلت منذ نحو 3 مليارات سنة وهي بحجم كرة التنس تقريبا وقد وصفها أحد الخبراء في الأحجار الكريمة بأنها من نوعية فائقة الجودة وغاية في الشفافية.

ليسيدي لارونا الألماسة الفائقة الجودة في معرض في نيويورك في العام 2016 © هيئة الإذاعة الكندية

وتُعّد ليسيدي لارونا أكبر ألماسة تستخرج منذ أكثر من 100 عام وهي ثاني أكبر ألماسة في التاريخ حيث استخرجت ألماسة كولينان Cullinan في العام 1905في جنوب افريقيا!

وتجدر الإشارة إلى أن الألماسة كولينان وهي الأكبر حجما على الإطلاق في العالم كان يد بلغ وزنها نحو ثلاثة آلاف و107 قيراطات وقد وُزّعت بعد صقلها إلى 105 ألماسة رصّع بعضها التاج الملكي البريطاني!