نصب تذكاري لضحايا الهولوكوست في أوتاوا

يتم بعد ظهر اليوم افتتاح النصب التذكاري لضحايا الهولوكوست في وسط العاصمة الفيديرالية أوتاوا، في مواجهة متحف الحرب الكندي، بحضور رئيس الحكومة جوستان ترودو ووزيرة التراث ميلاني جولي، إحياء لذكرى ملايين اليهود والضحايا الأخرى البريئة في معسكرات الاعتقال النازية خلال الحرب العالمية الثانية.

وكانت كندا آخر دولة من دول الحلفاء التي لم تشيّد نصبا تذكاريا لضحايا المذبحة.

ويؤكد أستاذ التاريخ مارتان لابيرج أن أكبر عدد من اليهود الناجين من المحرقة موجود في كندا بعد إسرائيل ونيويورك.

بعض الناجين في مونتريال © راديو كندا

والنصب التذكاري بشكل نجمة داود من ألواح تمثل العلامات الفارقة التي أرغم المعتقلون على ارتدائها داخل المعسكرات. ووضعت في الواجهة الأمامية للنصب سكة حديد تذكّر بالرصيف حيث كانت القطارات تنزل الضحايا إلى المعسكرات.

وبلغت كلفة تشييد النصب ثمانية ملايين دولار.

هذا وسيلقي كل من رئيس الحكومة ووزيرة التراث كلمة بالمناسبة.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية