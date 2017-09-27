قضية أحمد نعمة: المحلفون يستمعون إلى تسجيل صوتي مؤثر جدا

مَثـــُل اليوم أمام محكمة مونتريال المدعو أحمد نعمة، المتهم بقتل زوجته كاترين دوبوشيرفيل في الخامس من تموز – يوليو عام 2012. واستمع المحلفون إلى تسجيل صوتي للمكالمة الهاتفية التي تلقاها رقم الطوارئ من إبنة أحمد نعمة في الدقائق التي أعقبت مقتل والدتها: وتقول فيها:

"والدتي ماتت، ماتت في حوض الاستحمام، والدي قتلها والدم يلطخ ثيابه ويديه. من فضلكم تعالوا بسرعة". ويسمع صوت الفتاة وهي تصرخ "لقد جُنّ والدي" وأنه كان من المقرر أن يطلق أمي "اليوم" . ولا يفهم بعض ما تقوله بسبب بكائها لكنها تبدو مرعوبة ولا تجرؤ على دخول المنزل خشية رؤية والدها بينما بيقي شقيقها الصغير في غرفته داخل المنزل.

ويبدو أن الزوجين كانا على خلاف بعد عشرين سنة من العيش المشترك لكن الزوج اتهم زوجته بالخيانة وأظهر غيرة شديدة ما دفع بالزوجة إلى طلب الطلاق.

الزوجة الضحية كاترين دوبوشرفيل © راديو كندا

وعلم أن أحمد لم ينم في المنزل العائلي في الليلة التي سبقت ارتكاب الجريمة لكنه عاد إلى المنزل في الصباح واحتجز زوجته في الحمام وطعنها بالسكين. وقد تم اعتقاله في مكان الجريمة ووجد السكين في الحمام.

هذا ويسعى الادعاء العام إلى إثبات تهمة القتل المتعمد

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية