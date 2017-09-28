ليلة في العراء تقضيها شخصيات بارزة في شوارع مونتريال!

لن تمّر ليلة الخميس-الجمعة من الاسبوع المقبل على أهل مونتريال كغيرها من الليالي وبشكل خاص في حياة عدد من الشخصيات العامة وأرباب الأعمال البارزين في المدينة الكوسموبوليتية!

وسيلتحف أكثر من 50 رجلا وإمراة ممن يديرون شركات ومؤسسات تجارية هامة وعندهم مناصب رفيعة في المدينة بأوراق الخريف التي تفترش شوارع مونتريال وستكون النجوم والسماء والأمطار الغزيرة على ما يبدو غطاءهم وسقفهم في ليلة الخامس-السادس من شهر تشرين الأول/أوكتوبر المقبل.

في الشارع، Dans La Rue, اسم الجمعية الخيرية التي أطلقت دعوة هذا الخريف "لليلة في الشارع والعراء" من أجل تحفيز المجتمع المدني على مساعدة الشباب من المشردين والذين من دون مأوى ويبلغ عددهم في مونتريال أكثر من 3000 آلاف يفترشون أزقة المدينة وشوارعها ويلتحفون النجوم والسماء في كل المواسم والفصول.

شهادة فتاة بلا مأوى أفادت من مساعدات جمعية "في الشارع" المونتريالية © danslarue.org

وتهدف مبادرة عيش ليلة في العراء إلى دعوة المجتمع لخوض تجربة فريدة واستثنائية من أجل خلق الوعي لواقع عدد من الشباب الذين هم بلا مأوى.

وستكون المبادرة مناسبة أيضا لجمع الأموال والتبرعات لصالح المؤسسة الخيرية التي تعنى بمساعدة الشباب المشردين في مونتريال.