خولا حمّاد صاحبة ال85 حولا لم تتعب من قصّ النكبة!

كانت خولا في عمر الورد، خمسة عشر ربيعا، عندما كانت تعيش هانئة في قرتيها النائية الكابري في فلسطين وكانت ديرتها رمزا للسلم والتعايش بين اليهود والفلسطينيين، فكان "أبو يهود الجزّار في الكابري يقول "الله أكبر" قبل أن يذبح الخراف والعجول وكان كل أهل القرية يبتاعون اللحموم من دكانه...

كنا نشتري الأحذية والأقمشة من التجار اليهود، والعائلات اليهودية التي كانت تعيش في مستعمرات جنبا إلى جنب معنا كانت تمالحنا المأكل والمشرب وتزور بيوتنا وتشارك في احتفالاتنا ومواسم أعيادنا والعكس صحيح إلى أن اجتاح الهجّانة، يهود الخارج، ديارنا وصادروا مزارعنا فانتكس السلم الأهلي وتداعى التعايش والسلام والوئام لتبدأ فصول النكبة...

بغُصة تسرِد لنا خولا حمّاد، الحاجة أم موسى، فصول حياتها من استشهاد والدها، أحد أعضاء الثورة ضد الاحتلال البريطاني في العام 1938 إلى مغادرتها قريتها شمال فلسطين وعيشها 7 شهور في العراء على الحدود مع لبنان إلى استشهاد 4 من أبنائها في الاجتياح الإسرائيلي لبيروت في العام 1982 إلى وفاة العديد من أفراد اسرتها أمام آلة الحرب...بعد سبعين عاما على بدء النكبة تكمل خولا الحكاية ولا تملّ ولا تتعب من تكرار سرد مأساتها على مسامع العالم لتشكّل كما يقول عنها الفلسطينيون "التاريخ الناطق" ومثال الصمود والصبر بعد كل ما عانته في حياتها علما أن السيدة حمّاد لا تزال تنتظر تطبيق قرار حقّ العودة الدولي الرقم 194 كما تؤكد أن مفتاح منزلهم في الكابري تخبأه في عبّها ويسافر معها أنى حلّت!

جولة النكبة Nakba Tour

أربع منظمات غير حكومية أميركية وأكثر من سبع منظمات كندية أخرى تضافر جهودها من أجل تقديم أشخاص عاشوا النكبة في العام 1948، وقد بدأ هذا النشاط منذ العام الماضي ويتابع في نسخته الثانية هذه السنة مع استقدام الخالة أم موسى التي ناهزت ال85 من العمر ولكن بصلابتها وعزيمتها لا تزال هذه المعمرّة بعمر الشباب ولا تظهر وهنا أو تعبا متهمة النكبة بتضييع جزء من سمعها، وقد لا ترهقها سنوات عمرها المديد بخوض جولة تستمر على مدى أكثر من ثلاثة شهور متنقلة من مدينة إلى أخرى للقاء الكنديين وتعريفهم على حكاية النكبة!

الصحافية والمترجمة آمنة الأشقر من فلسطينيي الشتات © Nakba Tour

تجدر الإشارة إلى أن المنظمات الكندية والأميركية تعمل على نطاق دولي وبينها منظمات يهودية مثل منظمة "الصوت اليهودي الحر" Jewish Independent Voice في مدينة هاملتون الكندية ومنظمة "فلسطينيون ويهود لمناهضة الاستعمار" Palestinian And Jews For Decolonization على سبيل المثال.

الخميس والجمعة من هذا الاسبوع ستكون أم موسى في مدينة مونتريال في مقاطعة كيبيك وبين الرابع والسابع من شهر تشرين الأول/أوكتوبر ستكون تباعا في هاملتون وكيتشنر وتورنتو في مقاطعة أونتاريو.

تاليا تستمعون إلى الحوار الذي أجريته معها عبر الهاتف والذي لولا مساعدة الشابة الفلسطينية آمنة الأشقر التي ترافق الخالة أم موسى في جولة النكبة لكان خرج هذا الحوار مثل حوار الطرشان، فشكرا للإعلامية والمترجمة آمنة الأشقر!