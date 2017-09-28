ستضخ "نتفليكس" 500 مليون دولار على امتداد خمس سنوات لتمويل منتجات كندية.

ستضخ "نتفليكس" 500 مليون دولار على امتداد خمس سنوات لتمويل منتجات كندية.
Photo Credit: Elise Amendola/AP Photo/file

أوتاوا تؤكد التوصل لاتفاق مع “نتفليكس” خالٍ من الضرائب

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الخميس 28 سبتمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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أكدت اليوم وزيرة التراث الكندي ميلاني جولي أنها توصلت إلى اتفاق مالي مع شركة "نتفليكس" للبث التدفقي عبر الإنترنت لن تفرض بموجبه الحكومة الفدرالية ضرائب على الشركة الواقع مقرها الرئيسي في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وكما ذكر موقع "سي بي سي" (هيئة الإذاعة الكندية) أمس، ستضخ "نتفليكس" بموجب الاتفاق 500 مليون دولار "على الأقل" على امتداد خمس سنوات لتمويل منتجات كندية.

ويشكل هذا الاستثمار جزءاً من الاستراتيجية الثقافية الجديدة لحكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا، وهي خطة إعادة انطلاق في هذا المجال طال انتظارها.

وقال موظفون في وزارة التراث إن المنتجات الكندية التي سيبثها الفرع الكندي لـ"نتفليكس" ستكون بلغتيْ البلاد الرسمتيْن، الإنكليزية والفرنسية، دون تحديد جزء معين من القيمة الإجمالية للاستثمار لأية واحدة من اللغتيْن. إلّا أن الاتفاق مع "نتفليكس" يتضمن استثماراً إضافياً بقيمة 25 مليون دولار بهدف دعم المنتجات الكندية باللغة الفرنسية.

وزيرة التراث الكندي ميلاني جولي (أرشيف)
وزيرة التراث الكندي ميلاني جولي (أرشيف) © CP/Adrian Wyld

وبالتالي يكون الليبراليون بقيادة ترودو قد احترموا وعداً قطعوه خلال الحملة الانتخابية العامة الأخيرة قبل سنتيْن وأعادوا التأكيد عليه بعد وصولهم إلى السلطة، وهو أنهم لن يفرضوا "ضريبة نتفليكس".

"لقد خفّضنا ضرائب الطبقة المتوسطة وسنواصل التخفيض"، ورد في الخطاب الذي ستلقيه اليوم الوزيرة جولي في قصر لورييه في أوتاوا حسبما أفادت وكالة الصحافة الكندية.

(وكالة الصحافة الكندية)

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فئة إقتصاد، ثقافة وفنون، سياسة

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