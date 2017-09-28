إرتفاع ملحوظ في عدد الأطباء في كندا

ارتفع عدد الأطباء العاملين في كندا العام الفائت، وهو في ارتفاع ملحوظ منذ السنوات العشر الماضية حيث بلغ نمو عددهم ثلاثة أضعاف النمو السكاني. ما يعني أن هناك طبيبا لكل مئة ألف مواطن لكن هذا الارتفاع لا يعني بالضرورة تقديم المزيد من الخدمات الطبية للمواطنين أو تمكينهم من تلقي العلاجات في وقت أقصر.

وقد بلغت المرتبات التي تلقاها الأطباء السنة الماضية رقما قياسيا بلغ 25مليار وسبعمئة مليون دولار أي بارتفاع بنسبة 3،4 % .

أما بالنسبة إلى عدد النساء الطبيبات فقد ارتفعت بنسبة واحد وعشرين بالمئة خلال السنوات الأربع الماضية ، مقابل ارتفاع نسبة الأطباء الرجال بستة بالمئة فقط بحيث أن حوالي خمسين بالمئة ممن دون الأربعين عاما هن من النساء.

طبيبة تعالج أحد المرضى © PC / Adrian Wyld

وقد سجلت مقاطعة كيبيك أكبر نسبة طبيبات ( 48% ) تلتها نيو برنزويك ( 39% ) أما أقل نسبة ففي مقاطعات جزيرة الأمير إدوارد وساسكاتشوان ومانيتوبا في وسط كندا الشرقي.

وقد منحت الجامعات الكندية العام الفائت شهادة الطب لآلفين وثمانمئة وثلاثة وخمسين طبيبا بارتفاع 1،4 بالمئة عن العام الأسبق .

كما أن خمسة وعشرين بالمئة من الأطباء الذين يمارسون المهنة في كندا حصلوا على شهاداتهم من جامعات خارج كندا لكن نسبتهم أقل بكثير في مقاطعة كيبيك إذ لا تتعدى العشرة بالمئة.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية