يسرق حقائب المسافرين

أفادت الشرطة الملكية الكندية بأنها أوقفت رجلا كان يعمد على سرقة حقائب المسافرين في مطار فانكوفر الدولي في أقصى الغرب الكندي.

وبحسب الشرطة، كان الرجل يسرق عربات نقل الحقائب ، مع حقائبها في قسم الاستقبال وذلك لأربع مرات على الأقل خلال الشهر الجاري، وبين تلك الحقائب حقيبة يقدر محتواها بآلاف الدولارات.

وآخر مرة قام فيها بسرقة الحقائب كانت مساء الرابع والعشرين من الجاري، وتم توقيفه في السادس والعشرين، وعلم أنه من سكان مدينة فانكوفر ويبلغ الثمانية والأربعين من العمر، وهو معروف من الشرطة، ولم توجه له حتى الآن أية تهمة.

مطار فانكوفر الدولي © @yvrairport/Twitter

وأشار احد أفراد الشرطة الملكية إلى أنها تلقت عدة مكالمات من مسافرين اشتكوا من سرقة حقائبهم

وقد تم التعرف على السائق بفضل كاميرات المراقبة في المطار .

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية