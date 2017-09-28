مشاركة المغتربين في الانتخابات اللبنانية

مشاركة المغتربين اللبنانيين في الانتخابات التشريعية في وطنهم الأم، ومسألة استعادة الجنسية اللبنانية، ملفان بارزان تم التداول بهما في اجتماعات "مؤتمر الطاقة الاغترابية " الذي انعقد في مدينة لاس فيغاس الأميركية نهاية الأسبوع الفائت.

ويبدو أن الحكومة اللبنانية جادة هذه المرة لتسهيل تسجل اللبنانيين في السفارات والقنصليات في العالم إليكترونيا، لتمكن الراغب بالمشاركة من التصويت دون اضطراره إلى السفر إلى العاصمة أو المدينة التي توجد فيها قنصلية لبنانية، وذلك لبعد المسافات ما كان يثني كثيرا من المغتربين عن تسجيل أسمائهم على اللوائح الانتخابية.