عدّاءٌ كندي ضلّ طريق السباق ومع ذلك فاز بالبطولة!

ضلّ عدّاء كان يشارك في بطولة للركض الليلي على ضوء النجوم والقمر في مدينة غاتينو في مقاطعة كيبيك القريبة من العاصمة الكندية أوتوا، طريقه وسط الغابات في ظلمة الليل الحالك ولكن إصراره وعزيمته سمحا له بتبوء المركز الأول في السباق ليكرّس بطل هذه المبارزة الأولتراماراتونية!

"سباق منتصف الليل" Midnight Moose Run سباق صعب للغاية في ممرات وطرق حديقة غاتينو الوطنية، وقد انطلق ابن مقاطعة نيوبرنزويك غي دوارون Guy Doiron من نقطة بداية السباق في العاشرة ليلا وكان مستعدا للركض مسافة 100 كيلومتر ولكن الحرّ الشديد الذي شعر به وأتعبه جعله يضّيع الطريق وبدل أن يتابع السير إلى الأمام رجع العداء الكندي إلى الخلف،بإتجاه نقطة الإنطلاق بعد ست ساعات من الركض أي في الرابعة فجرا ليدرك بعد حين أنه ضلّ طريقه وهو يسير بالاتجاه المعاكس.

العداء الكندي الشهير تيري فوكس في ماراتون الأمل الذي خاضه في العام 1980 © PC / هيئة الإذاعة الكندية

ولكن لم تحبط عزيمة هذا العداء الذي كان أول الواصلين إلى نقطة النهاية بفارق 20 دقيقة بينه وبين الفائز الثاني.

وقد اجتاز غي دوارون سباق المائة كيلومتر الليلي بوقت قياسي بلغ 13 ساعة واثنان وأربعون دقيقة!