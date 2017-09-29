نشر فيديو لعراك بين تلميذات كنديات يثيرعلامات استفهام

أطلقت استاذة في جامعة ميموريال Memorial في مقاطعة نيوفوندلاند واللابرادور تحذيرا بعد نشر محاطات تلفززيونية في نشرات أخبارها المتلفزة فيديو يصوّر عراكا بين فتيات مراهقات قرب مدرسة ماونت بيرل Mount Pearlالثانوية في المقاطعة الأطلسية ويُشاهد في الفيديو صبيان يحمسون الفتيات على التعارك والشجار ويلتقطون لهم الصور بهواتهم الجوّالة!

وقالت الاستاذة في كلية التربية في ميموريال دوروتي فانديرينغ Dorothy Vaandering في حديث أجرته معها هيئة الإذاعة الكندية بأنه يجب على من يشاهد هذا النوع من الفيديوهات ألا يظهر تعاطفا وقبولا أو يعتبر الموضوع مدعاة للهزل والفكاهة والضحك ولا يجب في أية حال من الأحوال التفصيل والخروج بسيناريو ورواية على مزاجنا لهذه العراكات التي نشاهدها أكان عبر الوسائل التقليدية أو وسائل الاتصال الجتماعي الحديثة.



وتجدر الإشارة إلى أن المواجهة في الفيديو المذكور تمت بين نحو عشرة فتيات مراهقات خارج ملعب مدرسة القديس بيتير St. Peter’s ماونت بيرل.

وتؤكد الاستاذة الجامعية بأن هذه المعركة بين الفتيات التلميذات لها أسباب عميقة والعراك بينهن لم يكن ابن ساعته بل عدة أحداث تدافعت واكتملت منذ مدة زمنية معينة أوصلتهن إلى هذا التقاتل والمشاجرة الكلامية والبدنية في آن معا، وأشارت المتحدثة إلى أنها طبعا لا تعرف طبيعة هذه الاسباب التي أدت الى المواجهات العنيفة بين هواتي الفتيات المراهقات.

وتخلص الاختصاصية التربوية إلى القول إلى أنه عندما يجد الأحداث أنفسهم في مشكلة من دون حل يلجأون إلى أي ردِّ فعل للخروج من المشكلة حتى لو اضطرهم الأمر إلى تبني تصرف همجي غير مقبول!