مخدر الماريجوانا

مخدر الماريجوانا
Photo Credit: راديو كندا

ثمانية عشر عاما: السن القانونية لاستهلاك الماريجوانا في كيبيك

من إعداد بيار أحمراني | barid@rcinet.ca
الجمعة 29 سبتمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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بعد مداولات طويلة بين نواب ووزراء الحزب الليبيرالي الحاكم في مقاطعة كيبيك، قررت الحكومة تحديد السن القانونية لاستهلاك الماريجوانا لأهداف ترفيهية بثمانية عشر عاما بهدف الحؤول دون تمكين المراهقين من ابتياع المخدر من السوق السوداء. وأكدت مصادر الحكومة أن الشباب بين السادسة عشرة والإحدى وعشرين سنة  يشكلون أكبر نسبة من مستهلكي الماريجوانا،  في حين كان حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك وبعض النواب ، يطالبون بتحديد سن الواحد والعشرين عاما أو التسعة عشر عاما، انطلاقا من حجج بعض الخبراء في قطاع الصحة العامة من مثل الأطباء النفسيين الذين يؤكدون أن دماغ الإنسان يتطور حتى سن الخامسة والعشرين ويخشون من الآثار السلبية لاستهلاك الماريجوانا في سن مبكرة.

شتلة ماريجوانا على خلفية مبنى البرلمان
شتلة ماريجوانا على خلفية مبنى البرلمان © Radio-Canada

كما قررت حكومة كيبيك أن تضطلع مؤسسة حكومية ببيع المخدر تحت إشراف المؤسسة الكيبيكية لبيع الكحول.

هذا ومن المقرر أن تقدم وزيرة حماية الشباب والصحة العامة لوسي شارلوبوا قريبا مشروع قانون بشأن تشريع صناعة الماريجوانا واستهلاكها في المقاطعة.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية

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فئة صحة، مجتمع

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