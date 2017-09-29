أوراق نقدية أميركية مزورة من فئة المئة دولار

حذر جهاز شرطة كيبيك المواطنين من أنه يجري التداول حاليا بأوراق نقدية أميريكية مزورة من فئة المئة دولار، وذلك منذ مطلع آب – أغسطس الماضي.

وأكد الجهاز أنه تم توقيف احد الأشخاص الذي كان يستعمل هذه الأوراق النقدية المزورة.

وأشارت الشرطة إلى أن " مشتبهين آخرين ما زالوا طليقين وأن الأوراق المزورة ما زالت متداولة في الأسواق.

ويعتمد مروجو الأوراق النقدية الأميركية المزورة استراتيجية ذكية بحيث يبتاعون بالأوراق من فئة المئة دولار سلعا منخفضة القيمة بهدف الحصول على الفارق بمنلة غير مزورة.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية