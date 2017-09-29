أسبوع تراجع للدولار الكندي وارتفاع لبورصة تورونتو

بلغ معدل سعر الدولار الكندي خلال جلسة اليوم 80,13 سنتاً أميركياً، بتراجع 0,19 سنت أميركي عن معدل سعره أمس و1,06 سنت أميركي عن معدل سعره يوم الجمعة الفائت، فيكون بالتالي قد تراجع بنسبة 1,31% إزاء العملة الأميركية هذا الأسبوع.

وجاء تراجع الدولار الكندي اليوم متأثراً ببيانات اقتصادية صادرة عن مؤسسة الإحصاء الكندية أظهرت أن إجمالي الناتج المحلي الفعلي في البلاد في تموز (يوليو) الفائت ظل في المستوى نفسه الذي كان عليه في الشهر الذي سبق، أي حزيران (يونيو)، ما يعني أن نسبة نمو الاقتصاد كانت صفراً بعد ثمانية أشهر متتالية من النمو.

وهذا ثالث أسبوع تراجع على التوالي للدولار الكندي مقابل الدولار الأميركي بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الارتفاع. وهو كان قد تراجع بنسبة 1,1% إزاء العملة الأميركية الأسبوع الفائت بعد تراجعه بنسبة 0,41% الأسبوع الذي قبله.

بورصة تورونتو (أرشيف) © CP / Frank Gunn

وفي بورصة تورونتو أغلق المؤشر الرئيسي (S&P/TSX) الأسبوع اليوم على 15634,94 نقطة، بارتفاع 16,69 نقطة عن مستوى إغلاقه أمس و180,71 نقطة عن مستوى إغلاقه يوم الجمعة الفائت، ليكون بالتالي قد ارتفع بنسبة 1,17% هذا الأسبوع.

وشكلت أسهم الشركات المالية قاطرة ارتفاع مؤشر تورونتو المركب اليوم.

وهذا ثالث أسبوع ارتفاع على التوالي لبورصة تورونتو. وكان مؤشرها الرئيسي قد ارتفع بنسبة 1,85% الأسبوع الفائت بعد ارتفاعه بنسبة 1,25% الأسبوع الذي قبله.

وفي سوق نيويورك أغلق سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط (West Texas Intermediate) المرجعي الأميركي تسليم تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل على 51,67 دولاراً أميركياً، بارتفاع 0,11 دولار أميركي عن سعر إغلاقه أمس و1,01 دولار عن سعر إغلاقه الأسبوع الفائت، ليكون بالتالي قد ارتفع بنسبة 2% هذا الأسبوع.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)