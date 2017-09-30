Photo Credit: RCI

أرقام الأسبوع المنتهي السبت 30 – 09 – 2017

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
السبت 30 سبتمبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

شارك

فقرة أرقام الأسبوع يعدّها ويقدّمها هذا الأسبوع كلّ من بيار أحمراني وكوليت زينة ضرغام وفادي الهاروني .

كيلومتر واحد في الساعة

لم يرق لشرطي في مقاطعة ألبرتا في الغرب الكندي أن يتجاوزه أحد السائقين ومع أن السرعة لم تتعد الكيلومتر الواحد عن السرعة المتوّخاة على هذه الطريق وهي 100 كيلومتر في الساعة، فإن الشرطي أوقف صاحب السيارة وحرّر فيه المخالفة!

في التفاصيل التي نشرتها زوجة السائق ماتيو غانيي Mattiew Gagne على فيسبوك مع صورة عن محضر الضبط أن الشرطي كان يسير بسيارته ببطء شديد على الخط السريع وبعدما ضاق السائق المسكين ذرعا، قام بتجاوز سيارة الشرطي رافعا سرعته كيلومترا واحدا عن السرعة المسموح بها على طريق الاوتستراد هذه، فسرعان ما أوقفه الشرطي وحرر به ضبطا بقيمة 78$، طبعا السائق الكندي لن يدفع الضبط الذي ألغي في اليوم التالي بعد الضغوط التي مارسها الرأي العام الكندي لأجحاف الشرطي وتشدده من دون وجه حق لأن قانون السير الكندي يسمح بالتغاضي عن بضعة كيلومترات زائدة عن السرعة المسموح بها خصوصا على الطرقات السريعة فكم بالحري كيلومتر واحد فقط لا غير كما جاء في تقرير الشرطي!

وهنا ينطبق على الرواية قول المثل :

القصة ليست قصة رمّانة وإنما قلوب مليانة!

763$ و8 نقاط 

وإذا كان هذا السائق نفد من دفع المخالفة فإن مواطنا أميركيا كلّفته قيادة سيارته في فانكوفر في بريتيش كولومبيا غاليا جدا!

مواطن يكتب رسالة قصيرة وهو يقود سيارته! © هيئة الإذاعة الكندية

أوقف شرطي سائقا أميركيا في أحد الشوارع الفرعية في مدينة فانكوفر يوم الأربعاء الماضي لأنه كان يكتب رسائل قصيرة على هاتفه المحمول وهو على مقود السيارة، الضبط الذي حرّر بقيمة 368 دولار كندي مع حذف أربع نقاط من دفتر القيادة!

ولم تمّر دقائق معدودة حتى أوقف شرطي آخر هذا السائق وللسبب ذاته، شاهده وهو يقوم بكتابة رسالة قصيرة على هاتفه فحررت بالسائق المسكين مخالفة ثانية مطابقة للأولى أي: 368 دولار وحذف أربع نقاط من دفتر علما أن النقاط الكاملة لدفتر قيادة هي بين 12 و15 وإذا نفذت كلّها فإن السائق يوقف عن ممارسة القيادة لمدة زمنية قد تصل إلى 12 شهرا!

ولم تكتف الشرطة بهذا القدر بحق الزائر الأميركي السائح بل هي نشرت محاضر الضبطين على تويتر مذكرة بوجوب توخي أقصى الحذر على الطرقات وبأن الشرطة ساهرة على أمن مواطنيها!

84063

هو عدد الأطباء العاملين في كندا العام الفائت، والعدد في ارتفاع ملحوظ منذ السنوات العشر الماضية حيث بلغ نمو عددهم ثلاثة أضعاف النمو السكاني. ما يعني أن هناك طبيبا لكل مئة ألف مواطن لكن هذا الارتفاع لا يعني بالضرورة تقديم المزيد من الخدمات الطبية للمواطنين أو تمكينهم من تلقي العلاجات في وقت أقصر.

وقد بلغت المرتبات التي تلقاها الأطباء السنة الماضية رقما قياسيا بلغ   25مليار وسبعمئة مليون دولار أي بارتفاع بنسبة 3،4 % .

طبيبة أطفال
طبيبة أطفال © راديو كندا

أما بالنسبة إلى عدد النساء الطبيبات فقد ارتفعت بنسبة واحد وعشرين بالمئة خلال السنوات الأربع الماضية ، مقابل ارتفاع نسبة الأطباء الرجال بستة بالمئة فقط بحيث أن حوالي خمسين بالمئة ممن دون الأربعين عاما هن من النساء.

وقد منحت الجامعات الكندية العام الفائت  شهادة الطب لآلفين وثمانمئة وثلاثة وخمسين طبيبا بارتفاع 1،4 بالمئة عن العام الأسبق .

كما أن خمسة وعشرين بالمئة من الأطباء الذين يمارسون المهنة  في كندا حصلوا على شهاداتهم من جامعات خارج كندا لكن نسبتهم أقل بكثير  في مقاطعة  كيبيك  إذ لا تتعدى العشرة بالمئة.

كبيبة تعالج أحد المرضى
كبيبة تعالج أحد المرضى © PC/Adrian Wyld

220%
هذه هي نسبة الرسوم الجمركية التعويضية التي أعلنت وزارة التجارة الأميركية يوم الثلاثاء فرضها على كل طائرة "بومباردييه" من فئة "سي" (CSeries) تشتريها شركة نقل جوي أميركية.

وكان عملاق الصناعات الجوية الأميركي "بوينغ" قد رفع شكوى ضد أكبر شركة صناعات جوية في كندا الربيع الفائت متهماً إياها ببيع طائرات من طراز "سي اس 100" (CS100) لشركة "دلتا" الأميركية للخطوط الجوية بأقل من سعر السوق وبالحصول على دعم حكومي كندي غير مشروع ينتهك قواعد التنافسية.

وزيرة التراث الكندي ميلاني جولي
وزيرة التراث الكندي ميلاني جولي © Radio-Canada

500 مليون.
بالدولارات.
هذا هو المبلغ الذي ستضخه شركة "نتفليكس" للبث التدفقي عبر الإنترنت على امتداد خمس سنوات لتمويل منتجات كندية وفق ما أكدته يوم الخميس وزيرة التراث الكندي ميلاني جولي.

وقالت الوزيرة إنه بموجب الاتفاق المالي الذي توصلت إليه مع شركة "نتفليكس" لن تفرض حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا أية ضريبة على الشركة الواقع مقرها الرئيسي في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

ويشكل هذا الاستثمار جزءاً من الاستراتيجية الثقافية الجديدة لحكومة ترودو.

استمعوا
شارك
كلمات مفتاحية ، ، ، ،
فئة أرقام الأسبوع، إقتصاد، سياسة، صحة، مجتمع

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

مواضيع أخرى

@*@ Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

 حرف متوفر

ملاحظة : تعترفون ، عبر إرسال تعليقاتكم ، بحق راديو كندا الدولي بنشرها كاملة أو متجزأة أو بأية صورة كان . وتجدر الإشارة إلى أن راديو كندا

الدولي غير مسؤول عن الآراء التي تعبرون عنها. وسيتم الاطلاع على تعليقاتكم ونشرها في حال احترامها لقواعد السلوك على الإنترنيت أي: : اللياقة – نت

اللياقة – نت :

شروط استخدام الموقع

ندما تعبر عن رأيك الشخصي عبر منبر إعلامي ، عليك أن تكون لائقا ومهذبا كما لو أنك تخاطب شخصا وجها لوجه . فالإهانات والتهجمات الشخصية غير مسموحة . ذلك أن عدم الموافقة على رأي ما أو فكرة ما أو حدث ما شيء ، وعدم احترام الآخر شيء أخر. فذوو العقول الراجحة لا يتفقون دائما وهذا بدون شك يصب في مصلحة النقاش.

اللياقة – نت هي مجموعة قواعد السلوك التي يجب أن يحترمها من يستعمل شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى الراغب في استعمال تلك الوسائل أن يطلع على تلك القواعد قبل المشاركة في أي حوار وإلا تعرض للمنع من المشاركة.

  1. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي ليست مغفلة . فعند التسجل على المستعمل ذكر اسمه وكنيته ومكان إقامته التي تظهر على الشاشة عند نشره أي تعليق . ولراديو كندا الدولي الحق في عدم نشر أي تعليق إذا ما شك في صحة هوية الناشر.
  2. إن سرقة هوية أي كان بهدف التضليل والإساءة للآخر تعتبر جنحة خطيرة تستدعي الطرد . ـ إن منابر راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بصرف النظر عن السن والعرق والدين والجنس أو التوجه الجنسي.

  3. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بغض النظر عن السن والعرق والدين والجنس والتوجه الجنسي.

  4. أن الأقوال الافترائية والحاقدة والعنصرية والكارهة للأجانب والمثليين والمهينة أو المميزة بحق المرأة أو تجاه الأصل العرقي أو الديني أو بحق فئة عمرية لن تنشر .
  5. إن الكتابة بالخط العريض أو تسطير الكلمات أمر ممنوع.
  6. إن التعابير المبتذلة والنابية والمسيئة ممنوعة فالمنابر مواقع عامة وما يكتب عليها يمكن أن يسيء إلى البعض . ومن يستعمل لغة غير لائقة يتعرض للطرد.
  7. إن الاحترام المتبادل واجب على المستعملين . لذلك فالإهانات ممنوعة وكذلك التهديد ومضايقة الآخرين . وبإمكانكم معارضة الرأي الآخر دون مهاجمته.
  8. إن تبادل الحجج والآراء المتناقضة هو عنصر أساسي لنقاش سليم شرط ألا يتحول إلى حوار شخصي بين مشاركين يتناقشان دون الاهتمام بسائر المشاركين . وهذا النوع من المشاركة لن ينشر.
  9. إن راديو كندا الدولي يبث بخمس لغات لذلك فالنقاش عبر المنتديات يجب أن يتم باللغة نفسها المستعملة في الموقع واستعمال لغات أخرى ، باستثناء بعض الكلمات ، محظور . كما أن الرسائل غير المتعلقة بموضوع النقاش لن تنشر.
  10. إن إرسال رسائل متكررة يضر بالتبادل والنقاش لذلك فهو غير مسموح .
  11. إن تضمين التعليقات صوراً أو أي نوع من الملفات ممنوع . أما تضمين الرسائل وصلات لمواقع أخرى فمسموح شرط أن تحترم تلك المواقع سلوك اللياقة على الإنترنيت علماً أن راديو كندا الدولي غير مسؤول بتاتاً عن مضمون تلك المواقع .
  12. إن نقل نص للغير ، حتى لو كان إسم الكاتب مذكوراً ، أمر غير مسموح إذا كان النص يشكل معظم التعليق .
  13. إن نشر الدعاية أو الدعوة للتحرك بأي شكل من الأشكال ممنوع عبر منابر راديو كندا الدولي
  14. إن كل التعليقات وسائر أشكال المحتوى يتم الكشف عليها مسبقاً ويحتفظ راديو كندا الدولي بحق عدم نشرها .
  15. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق إقفال أي منبر كان أي وقت كان ودون سابق إنذار .
  16. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق تغيير قواعد السلوك هذه في أي وقت كان وبدون سابق إنذار .
  17. إن المشاركة في منابر راديو كندا الدولي تسمح له بنشر التعليقات على شبكة الإنترنيت لمدة غير محددة ، ما يعني أيضا أن تلك الرسائل ستكون متوفرة على محركات البحث عبر الإنترنيت .
  18. إن راديو كندا الدولي ليس ملزماً بسحب رسائلكم من على شبكة الإنترنيت في حال طلبتم ذلك . لذلك ندعوكم للتفكير ملياً بما تودون نشره وانعكاساته

*

﻿

بحث بواسطة

فئة

المعد

خياراتكم في الواجهة لغات أخرى
كتاب السقوط في الجحيم بقلم جوسلين ماليه باران/ David, Éditeur
أرقام الأسبوع، إقتصاد، سياسة، صحة، مجتمعأرقام الأسبوع المنتهي السبت 30 - 09 - 2017إقتصاد، رياضة، سياسةمواقف في أقوال للاسبوع المنتهي السبت 30 - 09 - 2017إقتصادأسبوع تراجع للدولار الكندي وارتفاع لبورصة تورونتوإقتصاد"بومباردييه" تبيع "سبايس جت" الهندية ما يصل إلى 50 طائرة Q400دولي، سياسةأربيل في مواجهة بغداد وطهران وأنقرةمجتمع"شباب اليوم" لمساعدة المحتاجين في لبنانمجتمعأوراق نقدية أميركية مزورة من فئة المئة دولارثقافة وفنونلانصهار خلّاق مبدع يُطلق وفا الزغَل مهرجان الفنون والموسيقى العربية في كنداصحة، مجتمعثمانية عشر عاما: السن القانونية لاستهلاك الماريجوانا في كيبيكمجتمعنشر فيديو لعراك بين تلميذات كنديات يثيرعلامات استفهام

تابعونا

على الفيسبوك
على تويتر اشتركوا في النشرة الإلكترونية