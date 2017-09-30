أرقام الأسبوع المنتهي السبت 30 – 09 – 2017

فقرة أرقام الأسبوع يعدّها ويقدّمها هذا الأسبوع كلّ من بيار أحمراني وكوليت زينة ضرغام وفادي الهاروني .

كيلومتر واحد في الساعة

لم يرق لشرطي في مقاطعة ألبرتا في الغرب الكندي أن يتجاوزه أحد السائقين ومع أن السرعة لم تتعد الكيلومتر الواحد عن السرعة المتوّخاة على هذه الطريق وهي 100 كيلومتر في الساعة، فإن الشرطي أوقف صاحب السيارة وحرّر فيه المخالفة!

في التفاصيل التي نشرتها زوجة السائق ماتيو غانيي Mattiew Gagne على فيسبوك مع صورة عن محضر الضبط أن الشرطي كان يسير بسيارته ببطء شديد على الخط السريع وبعدما ضاق السائق المسكين ذرعا، قام بتجاوز سيارة الشرطي رافعا سرعته كيلومترا واحدا عن السرعة المسموح بها على طريق الاوتستراد هذه، فسرعان ما أوقفه الشرطي وحرر به ضبطا بقيمة 78$، طبعا السائق الكندي لن يدفع الضبط الذي ألغي في اليوم التالي بعد الضغوط التي مارسها الرأي العام الكندي لأجحاف الشرطي وتشدده من دون وجه حق لأن قانون السير الكندي يسمح بالتغاضي عن بضعة كيلومترات زائدة عن السرعة المسموح بها خصوصا على الطرقات السريعة فكم بالحري كيلومتر واحد فقط لا غير كما جاء في تقرير الشرطي!

وهنا ينطبق على الرواية قول المثل :

القصة ليست قصة رمّانة وإنما قلوب مليانة!

763$ و8 نقاط

وإذا كان هذا السائق نفد من دفع المخالفة فإن مواطنا أميركيا كلّفته قيادة سيارته في فانكوفر في بريتيش كولومبيا غاليا جدا!

مواطن يكتب رسالة قصيرة وهو يقود سيارته! © هيئة الإذاعة الكندية

أوقف شرطي سائقا أميركيا في أحد الشوارع الفرعية في مدينة فانكوفر يوم الأربعاء الماضي لأنه كان يكتب رسائل قصيرة على هاتفه المحمول وهو على مقود السيارة، الضبط الذي حرّر بقيمة 368 دولار كندي مع حذف أربع نقاط من دفتر القيادة!

ولم تمّر دقائق معدودة حتى أوقف شرطي آخر هذا السائق وللسبب ذاته، شاهده وهو يقوم بكتابة رسالة قصيرة على هاتفه فحررت بالسائق المسكين مخالفة ثانية مطابقة للأولى أي: 368 دولار وحذف أربع نقاط من دفتر علما أن النقاط الكاملة لدفتر قيادة هي بين 12 و15 وإذا نفذت كلّها فإن السائق يوقف عن ممارسة القيادة لمدة زمنية قد تصل إلى 12 شهرا!

ولم تكتف الشرطة بهذا القدر بحق الزائر الأميركي السائح بل هي نشرت محاضر الضبطين على تويتر مذكرة بوجوب توخي أقصى الحذر على الطرقات وبأن الشرطة ساهرة على أمن مواطنيها!

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هو عدد الأطباء العاملين في كندا العام الفائت، والعدد في ارتفاع ملحوظ منذ السنوات العشر الماضية حيث بلغ نمو عددهم ثلاثة أضعاف النمو السكاني. ما يعني أن هناك طبيبا لكل مئة ألف مواطن لكن هذا الارتفاع لا يعني بالضرورة تقديم المزيد من الخدمات الطبية للمواطنين أو تمكينهم من تلقي العلاجات في وقت أقصر.

وقد بلغت المرتبات التي تلقاها الأطباء السنة الماضية رقما قياسيا بلغ 25مليار وسبعمئة مليون دولار أي بارتفاع بنسبة 3،4 % .

طبيبة أطفال © راديو كندا

أما بالنسبة إلى عدد النساء الطبيبات فقد ارتفعت بنسبة واحد وعشرين بالمئة خلال السنوات الأربع الماضية ، مقابل ارتفاع نسبة الأطباء الرجال بستة بالمئة فقط بحيث أن حوالي خمسين بالمئة ممن دون الأربعين عاما هن من النساء.

وقد منحت الجامعات الكندية العام الفائت شهادة الطب لآلفين وثمانمئة وثلاثة وخمسين طبيبا بارتفاع 1،4 بالمئة عن العام الأسبق .

كما أن خمسة وعشرين بالمئة من الأطباء الذين يمارسون المهنة في كندا حصلوا على شهاداتهم من جامعات خارج كندا لكن نسبتهم أقل بكثير في مقاطعة كيبيك إذ لا تتعدى العشرة بالمئة.

كبيبة تعالج أحد المرضى © PC / Adrian Wyld

220%

هذه هي نسبة الرسوم الجمركية التعويضية التي أعلنت وزارة التجارة الأميركية يوم الثلاثاء فرضها على كل طائرة "بومباردييه" من فئة "سي" (CSeries) تشتريها شركة نقل جوي أميركية.

وكان عملاق الصناعات الجوية الأميركي "بوينغ" قد رفع شكوى ضد أكبر شركة صناعات جوية في كندا الربيع الفائت متهماً إياها ببيع طائرات من طراز "سي اس 100" (CS100) لشركة "دلتا" الأميركية للخطوط الجوية بأقل من سعر السوق وبالحصول على دعم حكومي كندي غير مشروع ينتهك قواعد التنافسية.

وزيرة التراث الكندي ميلاني جولي © Radio-Canada

500 مليون.

بالدولارات.

هذا هو المبلغ الذي ستضخه شركة "نتفليكس" للبث التدفقي عبر الإنترنت على امتداد خمس سنوات لتمويل منتجات كندية وفق ما أكدته يوم الخميس وزيرة التراث الكندي ميلاني جولي.

وقالت الوزيرة إنه بموجب الاتفاق المالي الذي توصلت إليه مع شركة "نتفليكس" لن تفرض حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا أية ضريبة على الشركة الواقع مقرها الرئيسي في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

ويشكل هذا الاستثمار جزءاً من الاستراتيجية الثقافية الجديدة لحكومة ترودو.