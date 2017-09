” الرجاء عدم الإزعاج” ميزة جديدة في هواتف الأيفون

" الرجاء عدم الإزعاج" أثناء قيادة السيارة هي ميزة جديدة في هواتف الأيفون تحجب الاشعارات و الرسائل

بطريقة أوتوماتيكية و تعلم المراسل بأن المستخدم منشغلا بقيادة السيارة.

للحصول على هذه الوظيفة الجديدة يجب أولا تثبيت نظام التشغيل iOS11

و اتباع الخطوات التالية

انقر على أيقونة

Setting

اختر وظيفة " Do not disturb" ثم انقر على وظيفة

“ Do not disturb while driving”

" الرجاء عدم الإزعاج" أثناء قيادة السيارة.

مرر زرّ " Activate" نحو اليمين لتشغيل وظيفة " الرجاء عدم الإزعاج" أثناء قيادة السيارة.

وتجدر الملاحظة أن المستخدم يستطيع قراءة الرسائل المسموعة و المكتوبة و الاشعارات التي تم حجبها أثناء قيادته للسيارة و ذلك بتمرير زرّ " Activate" نحو الشمال.

زبير الجازي