” الرجاء عدم الإزعاج” ميزة جديدة في هواتف الأيفون

" الرجاء عدم الإزعاج" أثناء قيادة السيارة هي ميزة جديدة في هواتف الأيفون تحجب الاشعارات و الرسائل
بطريقة أوتوماتيكية و تعلم المراسل بأن المستخدم منشغلا بقيادة السيارة.
للحصول على هذه الوظيفة الجديدة يجب أولا تثبيت نظام التشغيل iOS11
و اتباع الخطوات التالية
- انقر على أيقونة
Setting
- اختر وظيفة " Do not disturb" ثم انقر على وظيفة
“ Do not disturb while driving”
" الرجاء عدم الإزعاج" أثناء قيادة السيارة.
- مرر زرّ " Activate" نحو اليمين لتشغيل وظيفة " الرجاء عدم الإزعاج" أثناء قيادة السيارة.
وتجدر الملاحظة أن المستخدم يستطيع قراءة الرسائل المسموعة و المكتوبة و الاشعارات التي تم حجبها أثناء قيادته للسيارة و ذلك بتمرير زرّ " Activate" نحو الشمال.
استمعوا
زبير الجازي
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