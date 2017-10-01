من اليسار، مي أبو صعب وبيار أحمراني وفادي الهاروني

من اليسار، مي أبو صعب وبيار أحمراني وفادي الهاروني
Photo Credit: RCI

بلا حدود ليوم الأحد الأول من تشرين الأول (أكتوبر) 2017

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الأحد 1 أكتوبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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بلا حدود برنامج نقدّم فيه مجموعة من تقاريرنا الأسبوعيّة التي تتمحور حول مواضيع متفرّقة سياسيّة واقتصاديّة وثقافيّة وسواها. وهذه الحلقة من تقديم بيار أحمراني الذي أعدها مع كوليت زينة ضرغام وفادي الهاروني.

قراءة في قرار وزارة التجارة الأميركية بحق "بومباردييه" الكندية

أعلنت وزارة التجارة الأميركية يوم الثلاثاء فرض رسوم جمركية تعويضية بنسبة 220% على كل طائرة "بومباردييه" من فئة "سي" (CSeries) تشتريها شركة نقل جوي أميركية. و"بومباردييه" هي أكبر شركة صناعات جوية في كندا ويقع مقرها الرئيسي في مونتريال، العاصمة الاقتصادية لمقاطعة كيبيك وثانية كبريات المدن الكندية.

لإلقاء مزيد من الأضواء على هذا الموضوع أجرى فادي الهاروني حديثاً مع المستشار الكندي في مجال الاستثمارات الأستاذ مراد يوسف حنّوش، وهو صاحب خُبرة مهنية طويلة في كندا والولايات المتحدة والعالم العربي.

طائرة ركاب
طائرة ركاب "بومباردييه" من طراز "سي اس 100" (أرشيف) © CP/Ryan Remiorz

لبنان في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية

سلسلة الرتب والرواتب، الطعن في قانون الضرائب، الإضرابات والتظاهرات المستمرة، قانون الانتخابات الجديد وما يقتضيه من تحالفات جديدة تارة مع الحليف وطورا مع الخصم، هذا في حال تمت في موعدها المقرر في أيار – مايو المقبل، مجموعة ملفات سياسية واقتصادية واجتماعية داخلية، تكشف مدى عجز الحكومة اللبنانية عن أداء دورها في إدارة الدولة بالرغم من دخول لبنان مرحلة سياسية واعدة بانتخاب رئيس للجمهورية.

النائب الدكتور فادي كرم
النائب الدكتور فادي كرم © القوات اللبنانية

يضاف إليها عدم توافق واضح وفاضح حول الإستراتيجية الواجب اعتمادها في مواجهة الأوضاع الإقليمية المتفجرة، إن بالنسبة إلى سلاح حزب الله ومشاركته في الحرب السورية، وإن بالنسبة لسياسة النأي بالنفس التي أعلنتها الحكومة وبقيت حبرا على ورق لا بل انتهكها بعض أعضائها.

ولا يكتمل المشهد الدرامي بدون الإشارة إلى ملف النازحين واللاجئين السوريين الذي يشكل خطرا أكيدا على الصعيدين الاقتصادي والأمني.

لإلقاء الضوء على هذه الملفات الساخنة ، أجريت مقابلة هاتفية مع النائب عن حزب القوات اللبنانية الدكتور فادي كرم الذي يقوم بزيارة تفقدية للجالية اللبنانية في مونتريال:

النائب الدكتور فادي كرم
النائب الدكتور فادي كرم © القوات اللبنانية

أم موسى الناجية من النكبة الفلسطينية تقصّ في كندا حكايتها:

الخميس والجمعة من هذا الاسبوع كان أهل مونتريال على موعد مع السيدة خولا حماد القادمة من المخيمات الفلسطينية في لبنان لتروي تفاصيل حكايتها على أهل المدينة وهناك موعد ثان معها يوم الغد في جامعة كونكورديا في المدينة الكوسموبوليتية.

السيدة حماد لم يقصرها تعب العمر، وهي ابنة الخمسة والثمانين حولا،  عن تأدية رسالتها في أن تكون "التاريخ الناطق" للشعب الفلسطيني كما يقول عنها أبناء الشتات الفلسطيني.

بعد مونتريال تغادر أم موسى إلى نيويورك في إطار جولة النكبة Nakba Tour لتعود بعدها إلى الأراضي الكندية من جديد معرّجة على ثلاث مدن في مقاطعة أونتاريو: هاملتون، كيتشنر وتورنتو.

السيدة خولا حمّاد المعمّرة الفلسطينية الناجية من النكبة © Nakba On Tour

وترافق خولا حماد في الجولة التي بدأت في الخامس عشر من أيلول/سبتمبر وتنتهي في الرابع عشر من شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل السيدة آمنة الأشقر من المخيمات الفلسطينية في لبنان، وهي صحافية ومترجمة ستكون همزة الوصل بين المعمّرة الفلسطينية الناجية من النكبة وجمهورها الكندي خلال اللقاءات العامة التي تنظمها جمعيات غير حكومية كندية بالتنسيق مع مؤسسات غير حكومية أميركية هي وراء جدولة "جولة النكبة" في عدد من مدن كندا والولايات المتحدة الأميركية!

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فئة إقتصاد، سياسة، هجرة ولجوء

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