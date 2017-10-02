مترو تشتري جان كوتو

أعلنت مؤسسة المواد الغذائية الكيبيكية العملاقة "مترو" شراءها مؤسسة الصيدلة "جان كوتو" التي تضم أربعمئة وعشرين صيديلة معظمها في مقاطعة كيبيك، ولكن أيضا في أونتاريو ونيوبرنزويك، بقيمة أربعة مليارات وخمسمئة مليون دولار، ما يؤدي إلى رفع مجموع مبيعات مترو الإجمالي إلى ستة عشر مليار دولار.

وشراء شبكة صيدليات جان كوتو بعد إتمام الصفقة، سيخلق شبكة من محلات بيع المواد الغذائية والصيدليات تتعدى الألف والثلاثمئة محل في كندا ، تستخدم خمسة وثمانين ألف عامل وموظف، خمسة وسستون ألفا منهم من مترو وعشرون ألفا من جان كوتو.

إحدى صيدليات جان كوتو © Radio-Canada/Catherine Allard

وأكدت مؤسسة مترو أن شراء شبكة صيدليات جان كوتو ستمكنها من ولوج شبكة واسعة من الصيدليات، واضمن لها وجودا متناميا في الأسواق وفعالية عملانية متقدمة جراء شرائها مركز التوزيع ذي التكنولوجيا المتطورة جدا التابع لمؤسسة جان كوتو.

راديو كندا الدولي – هيئة اإذاعة الكندية