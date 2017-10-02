جولي بايت في أول خطاب رسمي لها كحاكمة عامة في البلاد!
Photo Credit: هيئة الإذاعة الكندية

من ريادة الفضاء إلى ريادة البلاد: جولي بايت حاكمة كندا ال29

من إعداد كوليت زينة ضرغام | barid@rcinet.ca
الإثنين 2 أكتوبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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أدّت حاكمة كندا العامة الجديدة رائدة الفضاء السابقة جولي بايت اليوم اليمين في مجلس الشيوخ في اوتوا أمام نحو 400 شخص بينهم رؤساء حكومات سابقين وتسعة قضاة من المحكمة الكندية العليا  خلال حفل التنصيب الرسمي الذي أقيم ظهر لتصير جولي بايت Julie Payette البالغة 53 عاما الحاكمة الكندية العامة التاسعة والعشرين في البلاد، وهي المرأة الرابعة في تاريخ البلاد التي تستقّر في مقرّ الحاكم الكندي العام الذي يمثل الملكة البريطانية اليزابيت الثانية ، في ريدو هول Rideau Hall.

وفي كلمة ألقتها في المناسبة تحدثت جولي بايت باللغتين الفرنسية والانكليزية وبلغة السكان الأصليين الألغونكين بعض الشيء شاكرة رئيس الوزراء جوستان ترودو على ثقته بها حيث أنه هو الذي رشّحها للملكة إليزابيت الثانية في شهر تموز/يوليو الماضي لخلافة ديفيد جونستون في منصبه!

لم أكن أتوّقع أن يرشحني رئيس الوزراء لهذا المنصب ولكن عندما يدعوني الواجب فأنا حتما سألّبي، وشكرت حاكمة كندا الجديدة طفلها البالغ 14 عاما الذي أعطاها فرصة أن تقبل هذه المغامرة الجديدة وتنطلق فيها...وأضافت: إن لدي قناعة تامة بأن أي شخص يمكن له أن يكون في المستوى المطلوب في كل التحديّات في حال كانت لديه النيّة في العمل مع الآخرين وإسقاط أجندته الخاصة من أجل تحقيق هدف سام

الحاكمة العامة ال 29 لكندا جولي بايت © AFP/Agence France Presse

ويذكر أن ابن جولي بايت لورييه بايت فلين كان يتقدّم الحضور في حفل التنصيب جالسا إلى جانب والدته، وقد أكتسى هذا الحفل روح المصالحة مع الشعوب الكندية الأولى من السكان الأصليين، هذه المصالحة التي تعّز على رئيس وزراء البلاد وهي أيضا الرداء الذي اعتمرت به الحاكمة الكندية الشابة، وكان حاضرا في الحفل أيضا خمسة من زعماء الامم الأوائل...

بدوره وفي كلمة ألقاها خلال حفل التنصيب، أشاد جوستان ترودو بالمسيرة التي حققتها رائدة الفضاء الفذة التي انطلقت في بعثتين ناجحتين إلى الفضاء في العام 1999 والعام 2009!

إن رئيسة وكالة الفضاء الكندية السابقة قال ترودو تجسّد بطريقة استثنائية القيم الكندية وهي أكدت بأن ليس للسماء حدود...

وكان افتتح حفل أذاء اليمين بنشيد: حفظ الله الملكة، God Save The Queen أما أغنية الختام فكانت للنشيد الوطني الكندي بصوت النجمة الذهبية جينيت رونو Ginette Reno!

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