الصالون الثقافي في مونتريال يطلق مسابقة القصة القصيرة

لا شك أن من أبرز المؤسسات الثقافية العربية في مونتريال، الصالون الثقافي، لكونه يستمر على مدار السنة، بحيث يلتقي المنتسبون إليه دوريا لمناقشة كتاب أو رواية لكتاب عرب أو عالميين، في إطار نادي القراء، بعد أن يكون الأعضاء طالعوا الكتاب أو الرواية غالبا على موقع النادي على الإنترنيت، كما يشارك أحيانا الكاتب في النقاش.

وينظم الصالون الثقافي هذه السنة نشاطا مميزا بحيث أطلق مسابقة كتابة أقصوصة في خمس صفحات باللغة العربية، بعد تبنيه الفكرة التي أطلقتها الروائية اللبنانية باللغة الفرنسية فريدا عنبر.

السيدة سلوى عباس النعيمي © سلوى عباس النعيمي