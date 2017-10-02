أكثر من 3500 زاروا برج راديو كندا في إطار “أيام الثقافة”

جرياً على عادتها كل سنة، فتحت هيئة الإذاعة الكندية في مونتريال أبوابها أمس الأحد أمام الزائرين في إطار "أيام الثقافة"، فزار برج "راديو كندا / سي بي سي" أكثر من 3500 زائر من مختلف الأعمار.

وأُتيح لعامة الناس زيارة برج هيئة الإذاعة الكندية بين العاشرة من قبل الظهر والثالثة من بعده، واستُقبلوا على أنغام أوركسترا حية، وكان بانتظارهم حشد كبير من الصحافيين والإعلاميين العاملين في مختلف أقسام هيئة الإذاعة الكندية، من التلفزيون والراديو وموقع الإنترنت وبرامج جيل الشباب.

عمدة مونتريال دنيس كودير كان من بين زوّار برج "راديو كندا / سي بي سي" أمس ونراه هنا متحدثاً إلى الزميلة وِي وُو من القسم الصيني في راديو كندا الدولي ويبدو خلفه الزميل بابلو غوميز من القسم الإسباني © Fadi Harouny / RCI

وهذه السنة أيضاً خصت هيئة الإذاعة الكندية راديو كندا الدولي بموقع متميز، إذ أفردت لممثليه وحواسيبهم مكاناً بوجه المكان المخصص للصحافيين العاملين في تلفزيون راديو كندا والذين يُعتبرون الأكثر شهرة بين كافة العاملين في هيئة الإذاعة الكندية في مونتريال.

وتمثل كل واحد من أقسام اللغات الخمسة وبرنامج "عين على القطب الشمالي" (Eye on the Arctic) في راديو كندا الدولي وبرنامج "فضاءات السكان الأصليين" (Espaces autochtones) التابع لراديو كندا بصحافي شرح للزائرين العمل الذي يقومون به ورد على أسئلتهم.

(راديو كندا الدولي)