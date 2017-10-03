سيلين ديون تغني الليلة في لاس فيغاس رافعة الصلوات للضحايا!

لم تلغ النجمة الكندية العالمية سيلين ديون موعد حفلتها المرتقب هذه الليلة على مسرح سيزار بالاس في لاس فيغاس كما أكد للإعلام متحدث باسمها.

وكانت النجمة الكندية غرّدت أمس على تويتر وقالت:

إن كل أفكاري معكم وتصاحبكم في مصابكم، أصلّي لجميع الضحايا ولعائلاتهم في لاس فيغاس!

وستعتلي سيلين ديون هذه الليلة خشبة مسرح كولوزيوم Colloseum في فندق سيزار بالاس Caesar Palace على بعد خطوات من المكان الذي شهد الهجوم الدامي يوم الأحد الماضي في لاس فيغاس الذي أدى إلى مصرع 58 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 500 آخرين بجروح.

وتجدر الإشارة إلى أن النجمة الكندية كانت قد استقرّت من جديد في منزلها في لاس فيغاس منذ 19 أيلول/سبتمبر الماضي بعد جولة حملتها إلى أوروبا.

مشهد لسيرك الشمس في عرض بعنوان "لوتشيا" © PC / Chris Young / Canadian Press

هذا ومن المرّجح أن يستأنف أيضا سيرك الشمس الكندي العالمي Cirque Du Soleil عروضه هذه الليلة في مدينة الفنادق والكازينوهات الأميركية علما أن السيرك الكندي يقدّم حاليا سبعة عروض مختلفة في لاس فيغاس كان قد ألغاها كلّها أمس حدادا على ضحايا هجوم لاس فيغاس!