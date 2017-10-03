حصيلة الضحايا الكنديين في هجوم لاس فيغاس ترتفع

ثلاثة مواطنين كنديين في عداد الضحايا ال59 الذين لاقوا مصرعهم في الهجوم الذي وقع خلال مهرجان لموسيقى الكونتري على طريق 91 هارفست Road 91 Harvest في لاس فيغاس الأحد الماضي في الأول من تشرين الأول/أوكتوبر.

وأفادت الأنباء بأن أما لأربعة أطفال من مدينة فالي فيو Valleyview في مقاطعة ألبرتا أسلمت الروح متأثرة بجراحها. وكانت جيسيكا كلايمشوك Jessica Klymchuck تعمل في السلك التربوي لإحدى المدارس في بلدتها وقد بكاها بالأمس تلاميذها واسرة المعلمين في المدرسة عندما علموا بخبر وفاتها في الهجوم، وقد أكد الجميع بأن جيسيكا كانت محبوبة جدا وغيابها سيترك فراغا كبيرا!

استنفار الشرطة في لاس فيغاس بعد الهجوم © Chase Stevens

والضحية الثانية هو الشاب جوردان ماكلدوون Jordan Mclldoon من مقاطعة بريتيش كولومبيا ويبلغ 23 عاما، وقد أكد أهله بأنه كان في إجازة في لاس فيغاس برفقة صديقته عندما أصيب بالرصاص القاتل، وكان من المتوّقع أن يعود إلى البلاد يوم الاثنين ولكن القدر لم يمهله!

الضحية الثالثة تم الكشف عن هويتها في وقت مبكّر صباح اليوم وهي فتاة من مدينة جاسبر Jasper في البرتا في ربيعها العشرين، وقد أكدَّ ذووها نبأ وفاتها متأثرة بجراحها.

هذا وهناك كندية رابعة فُقد أي أثر لها منذ الهجوم كما أكد أصدقاؤها عبر مواقع التواصل اليوم، وكانت تارا روي سميث Tara Roe Smith من جنوب مدينة غالغيري في ألبرتا تشارك في حفلات الهواء الطلق في الخارج لمهرجان الموسيقى الريفية تلك الليلة، وقد أعرب أصدقاؤها عن أملهم في أن تكون تارا حيّة ترزق!

إلى ذلك، هناك ستة مواطنين كنديين آخرين على الأقل في عداد الجرحى جرّاء الهجوم.