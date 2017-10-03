فيليب عرقتنجي:إذا كنا نجسّد الحرب فلماذا لا نجسّد الحب؟

قدّم مهرجان "مواعيد السينما اللبنانية" في مونتريال الذي تنظّمه مؤسسة الصندوق الكندي اللبناني الخيرية غير الربحية، فيلما لبنانيا بعنوان: "اسمعي" بتوقيع السينمائي اللبناني-الفرنسي المخضرم فيليب عرقتنجي في عرضين قدمتهما صالتان سينمائيتان في آن معا بعد الإقبال الذي شهده شباك التذاكر في ليلة الأحد الأول من تشرين الأول/أوكتوبر الماضي في صالة سينما غوتزو Guzzo في مدينة سان-لوران حيث تتمركز الجاليات اللبنانية والعربية.

بوستر فيلم اسمعي © بوستر الفيلم

وكان الفيلم قد خرج في دور العرض في لبنان في شهر شباط/فبراير الماضي من بطولة هادي بو عيّاش ويارا بو نصار بالمشاركة مع نجمي المسرح اللبناني جوزف بو نصار ورفيق علي أحمد.

ويعيش مخرج الفيلم بين لبنان وفرنسا وقد مثل لبنان في جوائز الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي بفيلمين من أعماله: "البوسطة" الذي قدّمه في العام 2005 و"تحت القصف" وهو آخر روائي له منذ ثمان سنوات...

في التقرير الذي أعددته تاليا تستمعون إلى لقطات من الفيلم ومقاطع من أغنية "بغيابك" التي أدّتها الفنانة اللبنانية رنين الشعار وشكلّت جزءا مكملا للفيلم وليس خارجا عنه كما تستمعون إلى تعليقات الحضور الذي التقيته بعد عرض الفيلم وبعدها أنقل للمخرج اللبناني في اتصال هاتفي معه في بيروت أراء هذا الحضور واتناقش معه حول إيقاع الفيلم والتعاقب البطيء لأحداثه أحيانا...

السينمائي اللبناني فيليب عرقتنجي مع كاميرته © فيليب عرقتنجي

في الحوار يؤكد عرقتنجي بأن لا ابتذال أو اعتباطية في المشاهد الإباحية الجريئة في فيلمه ويبرر محدثي بأنه كما نسمح بأن نصوّر وننقل آلية الحرب وبشاعتها في أفلامنا علينا أن نسمح بتصوير مشاهد الحب كما هي في الواقع من دون اجتزاء ومن دون أي ابتذال ورخص....