محاكمة أحمد نعمة: الإبنة تدلي بشهادة مؤثرة جداً

أدلت دانيا نعمة بشهادتها خلال جلسة محاكمة والدها أحمد نعمة المتهم بقتل زوجته كاترين دو بوشرفيل. ومما جاء في شهادتها أن والدها هدد أمها قبل أسبوعين عن قتها قائلا: "سأكسّر كل عظام جسمك، وأدخل السجن، ومن ثم سأخرج وأنهي عليك".

واضافت أن والدها كان دائما يلوم زوجته لأنها "دمرت سعادته"، وأنه كان يعتقد عن خطأ بأن زوجته تخونه وأنه كان يردد دائما: "بأنه سيؤذيها في حال استمرارها يخيانته وأنه كان يشتم زوجته ويحاول دائما السيطرة عليها".

الوالد المتهم بالقتل أحمد نعمة © الوالد المتهم بالقتل أحمد نعمة

وكانت كاترين تركت عملها كمترجمة منذ عشرين عاما بطلب من زوجها وعاشت "في الوحدة" وعملت في محل زوجها للأدوات الإلكترونية "بدون مرتّب". وأنها وزوجها كانا يعتزمان الطلاق يوم مقتلها في الخامس من تموز – يوليو عام 2012.

وأضافت دانيا في شهادتها أن والدها عاملها بقسوة وأن حياتها كانت "جحيما على الأرض" وكان دائما يشتمها ويهدد بتشويهها . وقد تابعت دراستها في مدرسة إسلامية في مونتريال وكان يمنعها من الإختلاط بزملائها الذكور وأنه عاقبها وهي في الثالثة عشرة من عمرها فسحب منها كل الأدوات الإلكترونية ومنع العائلة من استعمال الإنترنيت والهاتف وكابل التلفزة لمدة ستة أشهر.

الضحية كاترين دو بوشرفيل © راديو كندا

وسردت دانيا وهي تجهش بالبكاء تفاصيل يوم وقوع الجريمة ، إذ دخل والدها المنزل العائلي وقال لزوجته بأنه يريد التكلم معها وكان "شديد الغضب" وأدخلها الحمام وسمعت الإبنة أمها تصرخ "لا، لا، دانيا إتصلي بالشرطة" فسارعت للاتصال بالشرطة قبل رؤية والدها ملطخا بالدماء.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية