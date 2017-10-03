ترودو إلى واشنطن ومكسيكو

أعلن مكتب رئاسة الحكومة أن رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو سيزور الولايات المتحدة والمكسيك الأسبوع المقبل للتداول في مسائل التجارة والأمن والتعاون في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الثلاث.

وسيكون ترودو في واشنطن يومي الثلثاء والأربعاء المقبلين حيث يلتقي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب للتداول معه في العلاقات التجارية بين الدولتين في وقت تتواصل فيه الاجتماعات حول اتفاقية التجارة الحرة في أميركا الشمالية.

التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة عام 1992 © La Presse canadienne/AP Photo/Marcy Nighswander

كما سيشارك ترودو في المداولات في إطار قمة" أقوى امرأة للعام 2017" حيث سيتحدث عن المساواة بين الرجل والمرأة وكيف أن تعزيز وضع المرأة الاقتصادي يساهم في تأمين نمو اقتصادي يستفيد منه الجميع.

وينتقل من ثم إلى مكسيكو، في أول زيارة رسمية له إلى المكسيك حيث يلتقي الرئيس إنريكي بينيا نيتو ويتداول وإياه في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدولتين.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية