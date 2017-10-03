جولي باييت إلى جانب رئيس الحكومة

جولي باييت إلى جانب رئيس الحكومة
Photo Credit: PC / FRED CHARTRAND

رائدة فضاء حاكمة كندا العامة التاسعة والعشرون

من إعداد بيار أحمراني | barid@rcinet.ca
الثلاثاء 3 أكتوبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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أقسمت أمس رائدة الفضاء الكندية جولي باييت اليمين الدستورية لتصبح حاكمة كندا العامة التاسعة والعشرين، ممثلة التاج البريطاني. وجولي باييت هي رابع امرأة تتبوأ هذا المنصب الرفيع بعد جان سوفي وأدريان كلاركسون وميكاييل جان.

مركز حاكم كندا العام مركز فخري بروتوكولي وفي بعض الأحيان سياسي. فهو يوقع على كل المراسيم والقوانين الصادرة عن الحكومة، وليست له صلاحية ردها، ويتلو خطاب العرش أو البيان الوزاري الذي يعده وينصه رئيس الحكومة، ويمنح الميداليات والجوائز ويمثل كندا في المنتديات والمؤتمرات واللقاءات الدولية.

ويضطر أحيانا، وفي ظروف محددة جدا، القيام بمسؤولية سياسية فمثلا في حل عدم تمكن زعيم حزب ما من تشكيل حكومة أكثرية أو أقلية، أو عدم نيله الثقة في أعقاب الانتخابات التشريعية، يمكن لحاكم كندا العام أن يكلف أحد زعماء الأحزاب بتشكيل حكومة ائتلافية

وبالرغم من أن المركز فخري، استعرضت حاكمة كندا العامة الجديدة أبرز الاهتمامات التي ستسعى لتنفيذها أو الدفاع عنها، وذلك خلال الكلمة التي ألقتها ، للمرة الأولى بدون نص مكتوب في مثل هذه المناسبات، واستغرقت عشرين دقيقة بدل الدقائق العشر المقررة.

جولي باييت في المحطة الفضائية الدولية
جولي باييت في المحطة الفضائية الدولية © PC/NASA

وأبرز اهتماماتها:

"هذه الأرض، هذا الكوكب الأرضي ، من واجبنا نحن تسليمها إلى الأجيال المقبلة سالمة وهذا الاعتبار  يجب أن يرافقنا في كل خياراتنا وكافة قراراتنا"

وأعربت باييت عن أملها أن يسود التعاون على الأرض كما هو على متن المحطة الفضائية الدولية :

" منذ تشرين الثاني – نوفمبر من العام 2000 ونحن  نعمل معا ، كرواد فضاء من دول مختلفة ولا ترى الأمور دائما بالمنظار نفسه على الأرض"

أما عى الصعيد الاجتماعي، فركزت على التعليم:

"التربية  المتاحة للجميع هي مفتاح لكل المجتمعات والتعددية غنىً وأن الرياضة بإمكانها الذهاب بنا بعيدا"

رائدة الفضاء جولي باييت
رائدة الفضاء جولي باييت © PC/AP Photo/Chris O’Meara

وفي لفتة واضحة لسكان كندا الأصليين، تحدثت باييت بلغة قبيلة الألغونكان من السكان الأصليين.

والحفلة الرسمية البروتوكولية التي جرت بحضور كبار المسؤولين الحاليين والسابقين كانت على وقع أغان وأناشيد من تراث السكان الأصليين ، كما عزفت فرقة موسيقية، كانت باييت عضوا فيها ألحانا كلاسيكية.استمعوا

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