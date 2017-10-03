نواب نيو برونزويك يرفضون مجدداً زيادة على رواتبهم

للسنة الثانية على التوالي تلقى أعضاء الجمعية التشريعية في مقاطعة نيو برونزويك (نوفو برونزويك) في شرق كندا زيادة على رواتبهم ما كانوا يريدونها، وقد يصل بهم الأمر إلى مخالفة القانون لرفضها.

وكانت حكومة برايان غالانت الليبرالية في فريديريكتون قد فرضت تجميداً لرواتب نواب المقاطعة قبل سنتيْن، لكن الجمعية التشريعية لم تصادق بعد على القانون الذي يُدخل هذا التجميد حيز التنفيذ. وبالتالي ارتفعت رواتب النواب بصورة تلقائية في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري وفق القانون القديم.

وفي غضون ذلك تقوم الحكومة بحجز المبالغ الناجمة عن زيادة رواتب النواب، ما يُعتبر مخالفةً للقانون حسب أستاذة القانون البروفيسورة نيكول أوبيرن.

رئيس حكومة نيو برونزويك (نوفو برونزويك) برايان غالانت (أرشيف) © CBC

من جهته يقر رئيس الجمعية التشريعية لنيو برونزويك، كريس كولينز، بأن النواب يخالفون القانون، لكن سيكون أمراً متهوراً برأيه لو تقاضوا المبالغ الناجمة عن زيادة الراتب ليعيدوها بعد بضعة أشهر.

ويضيف كولينز أن حكومة غالانت تنوي تقديم القانون الجديد للجمعية التشريعية في دورة الخريف التي تبدأ في 24 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.

وكان غالانت قد أعلن تخفيض راتبه ورواتب أعضاء حكومته عام 2015، كما قام بتجميد رواتب أعضاء الجمعية التشريعية على 85 ألف دولار سنوياً، أي على مستوى رواتبهم لعام 2008.

(وكالة الصحافة الكندية / سي بي سي / راديو كندا الدولي)