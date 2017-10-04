دجاجة كندية تأكل العشب في الهواء الطلقّ
Photo Credit: هيئة الإذاعة الكندية

تورنتو تسمح لسكانها ببناء “قنّ دجاج” في بيوتهم !

من إعداد كوليت زينة ضرغام | barid@rcinet.ca
الأربعاء 4 أكتوبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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وافق المجلس البلدي في مدينة تورنتو كبرى المدن الكندية على مشروع تجريبي يسمح لسكان أربعة أحياء في تورنتو باقتناء وتربية الدجاج في حديقة منزلهم.

وحدّدت البلدية عدد الدجاجات باربع فقط لكل بيت مع استثناء الديوك، حفاظا على الهدوء الصباحي الذي قد يعكّر صفوه صيّاحهم!

وأوعزت البلدية من كل راغب في تربية الدواجن أن يتقدّم بطلب في هذا الشأن، والبلدية من جانبها تدرس الطلب وتوافر الشروط المطلوبة لاستصدار تصريح له بذلك، مع العلم أن المقيم في شقة داخل بناية لا يحق له بهذا التصريح.

مشهد من الحياة الكندية! © هيئة الإذاعة الكندية

ويقول العضو في بلدية تورنتو جو ميهفك Joe Mihevc الذي كان وراء إطلاق هذا المشروع بأن الدجاج هي جزء من نظام إمدادات الغذاء الصحي ، وبكل الأحوال هناك دجاجات تعيش في حدايق البيوت وكل ما نقوم به هو تشريع اقتناء الدجاج ووضع أطر قانونية. وأكد المسؤول البلدي بأن أهل تورنتو يعشقون الحياة الريفية والزراعية في المدينة!

ويعارض مشروع تربية الدجاج في المنازل عدد من الأعضاء في البلدية لخشيتهم من أن تجلب هذه الدواجن الحيوانات البرّية مثل الذئب وحيوان الراكون إلا أن رئيس بلدية تورنتو جون توري John Tory  هو من المؤيدين والمتحمسين لهذا المشروع وقد صدّق عليه للمباشرة به على الفور وفي حال نجاحه في الاحياء الأربعة فهو سيعمم في عدد من الأحياء الأخرى كما أكدت مصادر في بلدية تورنتو!

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