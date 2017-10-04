“هوشلاجا، ملاذ الأرواح” يُمثّل كندا في الأوسكار

يمثّل الفيلم الروائي الطويل بتوقيع السينمائي الكندي الفرنسي فرنسوا جيرار "هوشلاجا، أرض الأرواح" Hochelaga, terre des ames كندا في حفل جوائز الأوسكار المقبلة في لوس أنجلوس عن فئة جائزة الفيلم الاجنبي بغير اللغة الانكليزية.

وقد وصفه البعض بأنه فيلم المصالحة مع السكان الأصليين في كندا إذ تضع المعالجة الدرامية لأحداث وقعت في تاريخ مدينة مونتريال منذ أكثر من 750 عاما، تضع في الاعتبار ما قدّمته الأمم الأوائل من أجل بناء هذه المدينة على مداميك ثابتة حتى من قبل أن تطأها أقدام الفرنسيين والأنكليز.

ويبرز الفيلم الروائي الطويل الذي تجاوزت ميزانيته ال 15 مليون دولار، عشق مخرجه للتاريخ ولمدينة مونتريال، وقد وجد في داخله رغبة في قصّ حكاية مدينته بعد مضي 30 عاما على فيلمه الباكورة كارغو Cargo وفيلم هوشلاجا وهو حي يقع شمال مدينة مونتريال، هو أيضا للاحتفال بالذكرى ال375 على تأسيس المدينة الكوسموبوليتية الذي يصادف هذه السنة.

العرض الرسمي لفيلم فرنسوا جيرار الجديد كان في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي الأخير ولكن موعد عرضه في الصالات السينمائية عبر البلاد لن يكون قبل شهر كانون الثاني/يناير المقبل.