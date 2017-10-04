“بليد رانر2049” مدموغ برؤية السينمائي الكندي الفذ دوني فيلنوف

يخرج في الصالات السينمائية في كندا والولايات المتحدة الأميركية الجزء الثاني من فيلم "بليد رانر" Blade Runner 2019 يوم بعد غد الجمعة في السادس من شهر تشرين الأول/أوكتوبر الحالي.

الفيلم الجديد وقّعه السينمائي الكندي الشاب دوني فيلنوف بانتاج أميركي وحمل العنوان ذاته مع فارق 30 عاما هو الوقت الذي استغرقه رجال شرطة متخصصون يدعون بليد رانرز ليكتشفوا المكان الذي يختبىئ فيه بطل الجزء الأول من الفيلم الشرطي المتقاعد ريك ديكارد والذي جسّده الممثل الأميركي هاريسون فورد. هذا الأخير يشارك في الجزء الثاني من بليد رانر الذي يحمل عنوانا: بليد رانر 2049 ويشاركه في البطولة بطل فيلم لالا لاند راين غوسلينغ.

تجدر الإشارة إلى أن الفيلم الجديد لدوني فيلنوف هو الثاني له في سينما الخيال العلمي بعد فيلمه الأخير Arrivel وإذا كان هذا الأخير كلّفت ميزانيته 28 مليون دولار فإن فيلمه الجديد: Blade Runner 2049، وصلت ميزانية انتاجه إلى أكثر من 185 مليون دولار ناهيك عن تكاليف الدعاية له والتي يمكن أن تتجاوز ال 40 مليون دولار.

دوني فيلنوف مع بطل لالا لاند راين غوسلينغ © Getty images/Christopher Polk

في مقابلة مع هيئة الإذاعة الكندية، يؤكد دمي فيلنوف بأن نتاجه السينمائي الجديد هو حلم حياته كلّها وسيّان عنده إذا أشلم الروح اليوم فهو سيرقد هانئا سعيدا لأنه أنجز أكبر إنجاز له وكل ما يتمناه في مسيرته السينمائية.

في التقرير التالي، تستمعون إلى الحوار مع المخرج الكندي والمزيد من التفاصيل حول الفيلم.