مقهى لايون أند برايت في هاليفاكس
Photo Credit: CBC

مقهى كندي يُحفّز على الإقلاع عن الإدمان الرقمي

من إعداد كوليت زينة ضرغام | barid@rcinet.ca
الخميس 5 أكتوبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

شارك

لم يرق لرواد مقهى لايون أند برايت Lion And Bright مدينة هاليفاكس في مقاطعة نوفا سكوشا المطلّة على الأطلسي من المدمنين على الانترنيت، القرار الجديد الذي اتخذته إدارة المقهى من أجل تحفيز زبائنها على الإبطال عن العادات السيئة التي فرضتها عليهم التكنولوجيا الحديثة وجعلتهم يدمنون على التخاطب مع آلاتهم الالكترونية مسقطين الحوارات الانسانية والتبادل الكلامي من دون وسيط الكتروني بين بني البشر.

وعلى هذا أقرّت إدارة المقهى الكندي قانونا داخليا جديدا نظرت من خلاله بعين الاعتبار إلى تعلّق زبائنها بآفة العصر فوجدت حلا معتدلا غير جذري، ومن اليوم فصاعدا يمنع منعا باتا أي إتصال بالانترنيت داخل المقهى اعتبارا من الساعة الخامسة بعد الظهر، "لا شاشات على الإطلاق" أكدّ المقهى الكندي "تحت طائلة المسؤولية"!

ونشرت إدارة المقهى التعديل الجديد لتقنين استخدام الانترنيت على الزبائن عبر الموقع الاجتماعي الشهير فيسبوك حيث عنونت على صفحتها:

اقفلوا شاشاتكم والتقوا بجيرانكم!

هيئة الإذاعة الكندية تسأل رواد المقهى عن تعليقهم على القرار الجديد © CBC

وسرعان ما انتشرت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي وانقسم المغرّدون بين مؤيد ومندد.

من اليوم، صرت أعرف أي من الأمكنة سأرتاد، إنني قادر بنقسي على التحكّم باستخدام أدواتي الإلكترونية وأن أكون إنسانا اجتماعيا بمفهومي أنا.

غرّد كندي من مرتادي هذا المقهى على تويتر.

وغرّد آخر:

إنها مبادرة غريبة لمحال تجاري مكتظ غالبا، ويرتاده عدد كبير منهم من أجل المساحة الإلكترونية التي يوّفرها وتتوافق مع متطلبات بعض الإشخاص لينهوا عملا أو اتصالا عبر المواقع الاجاملعية والإلكترونية.

وقد اضطرت إدارة المقهى بعد كل هذه الضجة والجدل الذي أثاره قرارها الجديد  إلى الإعتذار من زبائنها في اليوم التالي في بيان اعتذار نشرته على فيسبوك مؤكدة أنها لم ترد أبدا إثارة أي غضب بل كانت ترمي إلى خلق مساحة مفتوحة من أجل أهل المجتمع الواحد.

وقال صاحب المقهى شين غالاغير Sean Gallagher لهيئة الإذاعة الكندية:

لم نكن نتخيّل على الإطلاق أن رسالتنا عبر فيسبوك ستحدث كل ردود الأفعال هذه ولكن على ما يبدو فإن روّاد الانترنيت وجدوا القاعدة الجديدة للمقهى باقفال كل الشاشات الالكترونية بعد الخامسة بعد الظهر جرئية والجدل الذي وقع برأيي يمكن أن يقول لنا الكثير عن إدمان أبناء مجتمعنا على آفة العالم الرقمي وعدم قدرتهم على الشفاء منه!

شارك
كلمات مفتاحية ، ، ،
فئة مجتمع

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

مواضيع أخرى

@*@ Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

 حرف متوفر

ملاحظة : تعترفون ، عبر إرسال تعليقاتكم ، بحق راديو كندا الدولي بنشرها كاملة أو متجزأة أو بأية صورة كان . وتجدر الإشارة إلى أن راديو كندا

الدولي غير مسؤول عن الآراء التي تعبرون عنها. وسيتم الاطلاع على تعليقاتكم ونشرها في حال احترامها لقواعد السلوك على الإنترنيت أي: : اللياقة – نت

اللياقة – نت :

شروط استخدام الموقع

ندما تعبر عن رأيك الشخصي عبر منبر إعلامي ، عليك أن تكون لائقا ومهذبا كما لو أنك تخاطب شخصا وجها لوجه . فالإهانات والتهجمات الشخصية غير مسموحة . ذلك أن عدم الموافقة على رأي ما أو فكرة ما أو حدث ما شيء ، وعدم احترام الآخر شيء أخر. فذوو العقول الراجحة لا يتفقون دائما وهذا بدون شك يصب في مصلحة النقاش.

اللياقة – نت هي مجموعة قواعد السلوك التي يجب أن يحترمها من يستعمل شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى الراغب في استعمال تلك الوسائل أن يطلع على تلك القواعد قبل المشاركة في أي حوار وإلا تعرض للمنع من المشاركة.

  1. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي ليست مغفلة . فعند التسجل على المستعمل ذكر اسمه وكنيته ومكان إقامته التي تظهر على الشاشة عند نشره أي تعليق . ولراديو كندا الدولي الحق في عدم نشر أي تعليق إذا ما شك في صحة هوية الناشر.
  2. إن سرقة هوية أي كان بهدف التضليل والإساءة للآخر تعتبر جنحة خطيرة تستدعي الطرد . ـ إن منابر راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بصرف النظر عن السن والعرق والدين والجنس أو التوجه الجنسي.

  3. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بغض النظر عن السن والعرق والدين والجنس والتوجه الجنسي.

  4. أن الأقوال الافترائية والحاقدة والعنصرية والكارهة للأجانب والمثليين والمهينة أو المميزة بحق المرأة أو تجاه الأصل العرقي أو الديني أو بحق فئة عمرية لن تنشر .
  5. إن الكتابة بالخط العريض أو تسطير الكلمات أمر ممنوع.
  6. إن التعابير المبتذلة والنابية والمسيئة ممنوعة فالمنابر مواقع عامة وما يكتب عليها يمكن أن يسيء إلى البعض . ومن يستعمل لغة غير لائقة يتعرض للطرد.
  7. إن الاحترام المتبادل واجب على المستعملين . لذلك فالإهانات ممنوعة وكذلك التهديد ومضايقة الآخرين . وبإمكانكم معارضة الرأي الآخر دون مهاجمته.
  8. إن تبادل الحجج والآراء المتناقضة هو عنصر أساسي لنقاش سليم شرط ألا يتحول إلى حوار شخصي بين مشاركين يتناقشان دون الاهتمام بسائر المشاركين . وهذا النوع من المشاركة لن ينشر.
  9. إن راديو كندا الدولي يبث بخمس لغات لذلك فالنقاش عبر المنتديات يجب أن يتم باللغة نفسها المستعملة في الموقع واستعمال لغات أخرى ، باستثناء بعض الكلمات ، محظور . كما أن الرسائل غير المتعلقة بموضوع النقاش لن تنشر.
  10. إن إرسال رسائل متكررة يضر بالتبادل والنقاش لذلك فهو غير مسموح .
  11. إن تضمين التعليقات صوراً أو أي نوع من الملفات ممنوع . أما تضمين الرسائل وصلات لمواقع أخرى فمسموح شرط أن تحترم تلك المواقع سلوك اللياقة على الإنترنيت علماً أن راديو كندا الدولي غير مسؤول بتاتاً عن مضمون تلك المواقع .
  12. إن نقل نص للغير ، حتى لو كان إسم الكاتب مذكوراً ، أمر غير مسموح إذا كان النص يشكل معظم التعليق .
  13. إن نشر الدعاية أو الدعوة للتحرك بأي شكل من الأشكال ممنوع عبر منابر راديو كندا الدولي
  14. إن كل التعليقات وسائر أشكال المحتوى يتم الكشف عليها مسبقاً ويحتفظ راديو كندا الدولي بحق عدم نشرها .
  15. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق إقفال أي منبر كان أي وقت كان ودون سابق إنذار .
  16. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق تغيير قواعد السلوك هذه في أي وقت كان وبدون سابق إنذار .
  17. إن المشاركة في منابر راديو كندا الدولي تسمح له بنشر التعليقات على شبكة الإنترنيت لمدة غير محددة ، ما يعني أيضا أن تلك الرسائل ستكون متوفرة على محركات البحث عبر الإنترنيت .
  18. إن راديو كندا الدولي ليس ملزماً بسحب رسائلكم من على شبكة الإنترنيت في حال طلبتم ذلك . لذلك ندعوكم للتفكير ملياً بما تودون نشره وانعكاساته

*

﻿

بحث بواسطة

فئة

المعد

خياراتكم في الواجهة لغات أخرى
مجتمعمقهى كندي يُحفّز على الإقلاع عن الإدمان الرقميسياسةكيبيك تندد بالإجماع بـ"السلوك الاستبدادي" لمدريددولي، سياسةرحيل "مام جلال" في ظرف مفصلي من تاريخ الأكراد والعراقثقافة وفنونبليد رانر2049 مدموغ برؤية الكندي دوني فيلنوفسياسةكاتالونيا: ترودو يندد بـ"العنف" ويدعو لـ"السلام والاستقرار"ثقافة وفنونهوشلاجا، يُمثّل كندا في الأوسكارمجتمعتورنتو تسمح لسكانها ببناء "قنّ دجاج" في بيوتهمسياسةنواب نيو برونزويك يرفضون مجدداً زيادة على رواتبهمإقتصاد، سياسةما من دولة لديها صناعة جوية إلّا وتدعمها، فلمَ التضييق الأميركي على "بومباردييه"؟سياسةرائدة فضاء حاكمة كندا العامة التاسعة والعشرون

تابعونا

على الفيسبوك
على تويتر اشتركوا في النشرة الإلكترونية