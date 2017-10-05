مقهى كندي يُحفّز على الإقلاع عن الإدمان الرقمي

لم يرق لرواد مقهى لايون أند برايت Lion And Bright مدينة هاليفاكس في مقاطعة نوفا سكوشا المطلّة على الأطلسي من المدمنين على الانترنيت، القرار الجديد الذي اتخذته إدارة المقهى من أجل تحفيز زبائنها على الإبطال عن العادات السيئة التي فرضتها عليهم التكنولوجيا الحديثة وجعلتهم يدمنون على التخاطب مع آلاتهم الالكترونية مسقطين الحوارات الانسانية والتبادل الكلامي من دون وسيط الكتروني بين بني البشر.

وعلى هذا أقرّت إدارة المقهى الكندي قانونا داخليا جديدا نظرت من خلاله بعين الاعتبار إلى تعلّق زبائنها بآفة العصر فوجدت حلا معتدلا غير جذري، ومن اليوم فصاعدا يمنع منعا باتا أي إتصال بالانترنيت داخل المقهى اعتبارا من الساعة الخامسة بعد الظهر، "لا شاشات على الإطلاق" أكدّ المقهى الكندي "تحت طائلة المسؤولية"!

ونشرت إدارة المقهى التعديل الجديد لتقنين استخدام الانترنيت على الزبائن عبر الموقع الاجتماعي الشهير فيسبوك حيث عنونت على صفحتها:

اقفلوا شاشاتكم والتقوا بجيرانكم!

هيئة الإذاعة الكندية تسأل رواد المقهى عن تعليقهم على القرار الجديد © CBC

وسرعان ما انتشرت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي وانقسم المغرّدون بين مؤيد ومندد.

من اليوم، صرت أعرف أي من الأمكنة سأرتاد، إنني قادر بنقسي على التحكّم باستخدام أدواتي الإلكترونية وأن أكون إنسانا اجتماعيا بمفهومي أنا.

غرّد كندي من مرتادي هذا المقهى على تويتر.

وغرّد آخر:

إنها مبادرة غريبة لمحال تجاري مكتظ غالبا، ويرتاده عدد كبير منهم من أجل المساحة الإلكترونية التي يوّفرها وتتوافق مع متطلبات بعض الإشخاص لينهوا عملا أو اتصالا عبر المواقع الاجاملعية والإلكترونية.

وقد اضطرت إدارة المقهى بعد كل هذه الضجة والجدل الذي أثاره قرارها الجديد إلى الإعتذار من زبائنها في اليوم التالي في بيان اعتذار نشرته على فيسبوك مؤكدة أنها لم ترد أبدا إثارة أي غضب بل كانت ترمي إلى خلق مساحة مفتوحة من أجل أهل المجتمع الواحد.

وقال صاحب المقهى شين غالاغير Sean Gallagher لهيئة الإذاعة الكندية: