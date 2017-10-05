خالق الفرح الاب الدمشقي الياس زحلاوي في مونتريال

لا يرهقه طول عمره وسنواته في الهوية التي تتجاوز ال 86 حولا عن متابعة رسالته، ويقول الأب الدمشقي الياس زحلاوي بأنه لم يطلب من الرب أن يزيده عمرا ثانيا وكل ما يطلبه أن يُحيي فيه سن الشباب فحيب ليستطيع إكمال رسالته على الأرض وهي نشر المحبة بين الناس والدفاع عن كل مظلوم من أي دين أو جنسية أو حزب كان... ومعروف عن الأب زحلاوي دفاعه عن القضية الفلسطينية وتنديده الدائم بكل ظلم مهما كانت هوية مرتكبه حتة لو كانت الكنيسة نفسها التي ينتمي إليها، وقد نشر الأب زحلاوي كتابا تضمن "رسائل مفتوحة" كان قد بعث بها إلى شخصيات سياسية ودينية وبعض من قادة هذا العالم يحثّهم فيها على التحرك لمنع الشر الأكبر على حد تعبيره وقد أطلق مقدّم هذا الكتاب الأديب السويسري المعروف جان زيغلير Jean Zeigler على الأب زحلاوي لقب: "نبي دمشق".

كوليت ضرغام تصافح الأب الجليل © بعدسة الفنان أمجد شماس

الصيف الماضي كان قد تسلم الأب زحلاوي جائزة الدولة السورية التقديرية على مسيرته الأدبية ومؤلفاته، كذلك تكريما له من سلطات دمشق على ما قدّمه كرئيس لجوقة "الفرح" التي اسسها في منتصف السبعينيات من القرن الماضي واضطلعت هذه الجوقة بتقديم الفكلور الدمشقي والريبرتوار الرحباني اللبناني إلى جانب الترانيم الكنسية ومثلت دمشق في عدد من دول العالم حيث كانت تسافر الجوقة بعدد المنضويين فيها الذي يتخطى ال600 شخص إلى فرنسا وأميركا ودول أوروبية وعربية عدة.

الاب الياس زحلاوي رافعا صورة سيدة الصوفانية © بعدسة كوليت ضرغام

في مونتريال، نظمت كنيسة المخلص لطائفة الروم الملكيين التي ينضوي تحت لوائها الأب الياس زحلاوي أمس الأربعاء لقاء مع ضيف مونتريال، وقد حضر جمع كبير من الناس واستمعوا إلى مشوار الأب زحلاوي مع ظهورات السيدة العذراء في الصوفانية التي بدأت في العام 1982 في حي الصوفانية الصغير والمتواضع في دمشق، في بيت زوجين شابين هما ميرنا الأخرس ونقولا نظّور...وظلّ الأب وحلاوي رغم تعب العمر واقفا على مدى ساعة كاملا يحدث الحضور عن مسيرته الطويلة مع ظهورات الصوفانية من دون كلل أو ملل ولا حتى ارتشاف جرعة مياه صغيرة...ويقول من يعرف الأب الياس زحلاوي بأن هذا التصرف جزء من شخصيته المتواضعة المتفانية في خدمة الآخر...

تاليا تستمعون إلى حوار أجريته معه يتخلله ترانيم بأصوات المنشدين في جوقة الفرح كذلك نسمع الفنان اللبناني القدير الراحل وديع الصافي في ترنيمة "فرحوا حجار البيت" التي لحنّها بنفسه لسيدة الصوفانية وكانت تجمعه علاقة صداقة قوية مع الأب الدمشقي بدأت بعد إيمان وديع الصافي بظاهرة الصوفاني وتكريس صوته مرارا لتمجيد السيدة العذراء في الصوفانية!