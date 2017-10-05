الاب الياس زحلاوي مخاطبا الحضور في قاعة كنيسة المخلص في مونتريال
Photo Credit: بعدسة زينة ضرغام

خالق الفرح الاب الدمشقي الياس زحلاوي في مونتريال

من إعداد كوليت زينة ضرغام | barid@rcinet.ca
الخميس 5 أكتوبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

شارك

لا يرهقه طول عمره وسنواته في الهوية التي تتجاوز ال 86 حولا عن متابعة رسالته، ويقول الأب الدمشقي الياس زحلاوي بأنه لم يطلب من الرب أن يزيده عمرا ثانيا وكل ما يطلبه أن يُحيي فيه سن الشباب فحيب ليستطيع إكمال رسالته على الأرض وهي نشر المحبة بين الناس والدفاع عن كل مظلوم من أي دين أو جنسية أو حزب كان... ومعروف عن الأب زحلاوي دفاعه عن القضية الفلسطينية وتنديده الدائم بكل ظلم مهما كانت هوية مرتكبه حتة لو كانت الكنيسة نفسها التي ينتمي إليها، وقد نشر الأب زحلاوي كتابا تضمن "رسائل مفتوحة" كان قد بعث بها إلى شخصيات سياسية ودينية وبعض من قادة هذا العالم يحثّهم فيها على التحرك لمنع الشر الأكبر على حد تعبيره وقد أطلق مقدّم هذا الكتاب الأديب السويسري المعروف جان زيغلير Jean Zeigler على الأب زحلاوي لقب: "نبي دمشق".

كوليت ضرغام تصافح الأب الجليل © بعدسة الفنان أمجد شماس

الصيف الماضي كان قد تسلم الأب زحلاوي جائزة الدولة السورية التقديرية على مسيرته الأدبية ومؤلفاته، كذلك تكريما له من سلطات دمشق على ما قدّمه كرئيس لجوقة "الفرح" التي اسسها في منتصف السبعينيات من القرن الماضي واضطلعت هذه الجوقة بتقديم الفكلور الدمشقي والريبرتوار الرحباني اللبناني إلى جانب الترانيم الكنسية ومثلت دمشق في عدد من دول العالم حيث كانت تسافر الجوقة بعدد المنضويين فيها الذي يتخطى ال600 شخص إلى فرنسا وأميركا ودول أوروبية وعربية عدة.

الاب الياس زحلاوي رافعا صورة سيدة الصوفانية © بعدسة كوليت ضرغام

في مونتريال، نظمت كنيسة المخلص لطائفة الروم الملكيين التي ينضوي تحت لوائها الأب الياس زحلاوي أمس الأربعاء لقاء مع ضيف مونتريال، وقد حضر جمع كبير من الناس واستمعوا إلى مشوار الأب زحلاوي مع ظهورات السيدة العذراء في الصوفانية التي بدأت في العام 1982 في حي الصوفانية الصغير والمتواضع في دمشق، في بيت زوجين شابين هما ميرنا الأخرس ونقولا نظّور...وظلّ الأب وحلاوي رغم تعب العمر واقفا على مدى ساعة كاملا يحدث الحضور عن مسيرته الطويلة مع ظهورات الصوفانية من دون كلل أو ملل ولا حتى ارتشاف جرعة مياه صغيرة...ويقول من يعرف الأب الياس زحلاوي بأن هذا التصرف جزء من شخصيته المتواضعة المتفانية في خدمة الآخر...

تاليا تستمعون إلى حوار أجريته معه يتخلله ترانيم بأصوات المنشدين في جوقة الفرح كذلك نسمع الفنان اللبناني القدير الراحل وديع الصافي في ترنيمة "فرحوا حجار البيت" التي لحنّها بنفسه لسيدة الصوفانية وكانت تجمعه علاقة صداقة قوية مع الأب الدمشقي بدأت بعد إيمان وديع الصافي بظاهرة الصوفاني وتكريس صوته مرارا لتمجيد السيدة العذراء في الصوفانية!

استمعوا
شارك
كلمات مفتاحية ، ، ، ،
فئة مجتمع

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

مواضيع أخرى

@*@ Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

 حرف متوفر

ملاحظة : تعترفون ، عبر إرسال تعليقاتكم ، بحق راديو كندا الدولي بنشرها كاملة أو متجزأة أو بأية صورة كان . وتجدر الإشارة إلى أن راديو كندا

الدولي غير مسؤول عن الآراء التي تعبرون عنها. وسيتم الاطلاع على تعليقاتكم ونشرها في حال احترامها لقواعد السلوك على الإنترنيت أي: : اللياقة – نت

اللياقة – نت :

شروط استخدام الموقع

ندما تعبر عن رأيك الشخصي عبر منبر إعلامي ، عليك أن تكون لائقا ومهذبا كما لو أنك تخاطب شخصا وجها لوجه . فالإهانات والتهجمات الشخصية غير مسموحة . ذلك أن عدم الموافقة على رأي ما أو فكرة ما أو حدث ما شيء ، وعدم احترام الآخر شيء أخر. فذوو العقول الراجحة لا يتفقون دائما وهذا بدون شك يصب في مصلحة النقاش.

اللياقة – نت هي مجموعة قواعد السلوك التي يجب أن يحترمها من يستعمل شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى الراغب في استعمال تلك الوسائل أن يطلع على تلك القواعد قبل المشاركة في أي حوار وإلا تعرض للمنع من المشاركة.

  1. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي ليست مغفلة . فعند التسجل على المستعمل ذكر اسمه وكنيته ومكان إقامته التي تظهر على الشاشة عند نشره أي تعليق . ولراديو كندا الدولي الحق في عدم نشر أي تعليق إذا ما شك في صحة هوية الناشر.
  2. إن سرقة هوية أي كان بهدف التضليل والإساءة للآخر تعتبر جنحة خطيرة تستدعي الطرد . ـ إن منابر راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بصرف النظر عن السن والعرق والدين والجنس أو التوجه الجنسي.

  3. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بغض النظر عن السن والعرق والدين والجنس والتوجه الجنسي.

  4. أن الأقوال الافترائية والحاقدة والعنصرية والكارهة للأجانب والمثليين والمهينة أو المميزة بحق المرأة أو تجاه الأصل العرقي أو الديني أو بحق فئة عمرية لن تنشر .
  5. إن الكتابة بالخط العريض أو تسطير الكلمات أمر ممنوع.
  6. إن التعابير المبتذلة والنابية والمسيئة ممنوعة فالمنابر مواقع عامة وما يكتب عليها يمكن أن يسيء إلى البعض . ومن يستعمل لغة غير لائقة يتعرض للطرد.
  7. إن الاحترام المتبادل واجب على المستعملين . لذلك فالإهانات ممنوعة وكذلك التهديد ومضايقة الآخرين . وبإمكانكم معارضة الرأي الآخر دون مهاجمته.
  8. إن تبادل الحجج والآراء المتناقضة هو عنصر أساسي لنقاش سليم شرط ألا يتحول إلى حوار شخصي بين مشاركين يتناقشان دون الاهتمام بسائر المشاركين . وهذا النوع من المشاركة لن ينشر.
  9. إن راديو كندا الدولي يبث بخمس لغات لذلك فالنقاش عبر المنتديات يجب أن يتم باللغة نفسها المستعملة في الموقع واستعمال لغات أخرى ، باستثناء بعض الكلمات ، محظور . كما أن الرسائل غير المتعلقة بموضوع النقاش لن تنشر.
  10. إن إرسال رسائل متكررة يضر بالتبادل والنقاش لذلك فهو غير مسموح .
  11. إن تضمين التعليقات صوراً أو أي نوع من الملفات ممنوع . أما تضمين الرسائل وصلات لمواقع أخرى فمسموح شرط أن تحترم تلك المواقع سلوك اللياقة على الإنترنيت علماً أن راديو كندا الدولي غير مسؤول بتاتاً عن مضمون تلك المواقع .
  12. إن نقل نص للغير ، حتى لو كان إسم الكاتب مذكوراً ، أمر غير مسموح إذا كان النص يشكل معظم التعليق .
  13. إن نشر الدعاية أو الدعوة للتحرك بأي شكل من الأشكال ممنوع عبر منابر راديو كندا الدولي
  14. إن كل التعليقات وسائر أشكال المحتوى يتم الكشف عليها مسبقاً ويحتفظ راديو كندا الدولي بحق عدم نشرها .
  15. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق إقفال أي منبر كان أي وقت كان ودون سابق إنذار .
  16. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق تغيير قواعد السلوك هذه في أي وقت كان وبدون سابق إنذار .
  17. إن المشاركة في منابر راديو كندا الدولي تسمح له بنشر التعليقات على شبكة الإنترنيت لمدة غير محددة ، ما يعني أيضا أن تلك الرسائل ستكون متوفرة على محركات البحث عبر الإنترنيت .
  18. إن راديو كندا الدولي ليس ملزماً بسحب رسائلكم من على شبكة الإنترنيت في حال طلبتم ذلك . لذلك ندعوكم للتفكير ملياً بما تودون نشره وانعكاساته

*

﻿

بحث بواسطة

فئة

المعد

خياراتكم في الواجهة لغات أخرى
ثقافة وفنونجديد مهرجان العالم العربي في مونتريالتوحيد حزبين استقلاليين في كيبيكاللاجئون غير الشرعيين لم يتسببوا بأزمة في كنداثقافة وفنون، مجتمعسيلين ديون تتبرّع لعائلات ضحايا لاس فيغاسمجتمعخالق الفرح الاب الدمشقي الياس زحلاوي في مونتريالإقتصاد، بيئة وحياة حيوانية"ترانس كندا" تتخلى عن مشروع أنبوب النفط "إنرجي إيست"مجتمعمقهى كندي يُحفّز على الإقلاع عن الإدمان الرقميسياسةكيبيك تندد بالإجماع بـ"السلوك الاستبدادي" لمدريددولي، سياسةرحيل "مام جلال" في ظرف مفصلي من تاريخ الأكراد والعراقثقافة وفنونبليد رانر2049 مدموغ برؤية الكندي دوني فيلنوف

تابعونا

على الفيسبوك
على تويتر اشتركوا في النشرة الإلكترونية
Radio-Canada.ca CBC.ca
Après Las Vegas, les élus envisagent l'interdiction des « dispositifs de mitraillage »Des facteurs humains responsables de la mort des baleines noires dans le golfeMoins de 1% des immigrants clandestins ont des antécédents criminels gravesLa justice suspend la séance du Parlement catalan sur l'indépendance prévue lundiDemandeuse d'asile libérée après 10 semaines de détention aux États-UnisL’école secondaire qui enseigne les sciences et l’éducation physique dehorsBattu dans une cellule, un détenu lié aux motards poursuit la SQOttawa sur la bonne voie pour se défaire de sa dette d'ici 2060, selon un rapportQuébec solidaire et Option nationale unissent leurs destinéesDes pesticides dans le miel partout sur la planète
Ottawa to announce $800M settlement with Indigenous survivors of Sixties ScoopAt least 20 killed in Pakistan shrine bombingFewer than 1% of illegal border crossers have serious criminal backgrounds, CBSA official saysU.S. expected to announce more punishing duties on Bombardier CSeriesLiberal government to track veteran suicides as part of new prevention strategy'Travelling Jagrs' dust off mullets for Czech superstar's Alberta debut'It was a job to him': Las Vegas gunman's gambling records examined by investigators'Something needs to change:' Brad Wall pits West against Ottawa as Energy East project killedManitoban shot in Las Vegas tearfully reunites with man who carried her to safetyTransCanada kills Energy East, Eastern Mainline pipeline projects