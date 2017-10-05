سيلين ديون تتبرّع لعائلات ضحايا لاس فيغاس

لم تلغ النجمة الكندية العالمية سيلين ديون عرضها الفني يوم الثلثاء الماضي الذي تقدّمه منذ سنوات في قاعة كولوزيوم في فندق سيزير بالاس في لاس فيغاس غداة الهجوم الدامي الذي وقع في المدينة مساء الأحد الماضي، وأعلنت النجمة الكندية خلال العرض بأن كل الأموال التي ستجنيها من عرضها تلك الليلة ستتبرّع بها لذووي الضحايا في الهجوم الذي أسفر عن مقتل 58 شخصا وإصابة أكثر من 500 آخرين بجروح.

وأمام صالة اكتظت بالمشاهدين الذين أتوا للتأكيد على أن ثقافة االحياة والفرح التي تشيعها النجمة الكندية قادرة على التغلب على رعب الموت والحقد والقتل وقد غصّت وبكت سيلين ديون على المسرح وهي تقدّم تعازيها لأهالي الضحيا وقالت:

فقدنا يوم الأحد الكثير من الأرواح الجميلة والبريئة، ولا يزال العديد منهم يعاني، ولكننا الليلة سنقدّم دعمنا لعائلات الضحايا ونقول لهم بأننا سوف نساعدهم في اجتياز هذه التجربة المأساوية.