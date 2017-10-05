جديد مهرجان العالم العربي في مونتريال

تنطلق النسخة الثامنة عشرة لمهرجان العالم العربي في مونتريال في السابع والعشرين من الجاري وتستمر حتى الثاني عشر من تشرين الثاني – نوفمبر المقبل.

وقد عودنا المهرجان على تقديم عروض فنية من عزف ورقص وغناء، وعروض وأنشطة ثقافية من محاضرات ولقاءات حول مختلف الشؤون الثقافية.

ما جديد النسخة الثامنة عشرة للمهرجان؟ ما أهم ما سيقدمه على مسارح مونتريال؟ كيف أثر على تعريف المجتمع الكندي بالحضارة العربية؟

السيدة هندا بن صلاح © مهرجان العالم العربي