اللاجئون غير الشرعيين لم يتسببوا بأزمة في كندا

بالرغم من التغطية الإعلامية والاهتمام الكندي الواسع، أكد وزير الهجرة واللجوء والمواطنة الفيديرالي أحمد حسين بأن تدفق آلاف اللاجئين من الولايات المتحدة إلى كندا عبر الحدود البرية خلال الصيف الماضي لم يشكل أزمة.

وجاء تصريحه خلال شهادته أمام اللجنة البرلمانية التي تنظر في " وضع طالبي اللجوء الذين يدخلون كندا بصورة غير شرعية".

وزير الهجرة الكندي أحمد حسين © Andrew Vaughan/Canadian Press

وكان عدد طالبي اللجوء إلى كندا بلغ مئة طالب لجوء يوميا خلال تموز – يوليو، ومئة وتسعين يوميا خلال آب – أغسطس وستين يوميا خلال أيلول – سبتمبر الفائت، ما اضطر الحكومة إلى الطلب من الجيش الكندي بإقامة عشرات الخيم على نقطة لاكول الحدودية.

من جهته أشار وزير الأمن العام الكندي رالف غوديل إلى أنه وقعت بعض المشاكل القليلة.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية