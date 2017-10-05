توحيد حزبين استقلاليين في كيبيك

توصل الحزبان الانفصاليان في مقاطعة كيبيك ذات الغالبية الفرنسية، حزب التضامن الكيبيكي وحزب الخيار الوطني ، إلى اتفاق بتوحيد الحزبين بعد مداولات هدفت لتوحيد القوى الاستقلالية في المقاطعة.

واعتبر الناطق بلسان التضامن الكيبيكي غبريال نادو دوبوا أن توحيد الحزبين يشكل " خطوة كبيرة على طريق استقلال كيبيك عن الفيديرالية الكندية.

وكان الحزبان بدآ المفاوضات في حزيران – يونيو الماضي وتعهدا بالتوصل إلى الاتفاق خلال الخريف الجاري. ولم يستبعدا انضمام حزب الخضر لكنهما رفضا احتمال انضمام الحزب الكيبيكي الانفصالي إلى التحالف الجديد.

زعيم الحزب الكيبيكي جان فرنسوا ليزيه © Radio-Canada

وتعليقا على التحالف، أكد زعيم الحزب الكيبيكي الاستقلالي جان فرانسوا ليزيه أن الأمر لا يقلقه سيما وأن نسبة التأييد لحزب الخيار الوطني لا تتعدى الواحد بالمئة وأكد بالمقابل أن الحزب الليبيرالي وحزب التضامن من أجل مستقبل كيبيك هما الرابحان من تشرذم القوى الاستقلالية.

راديو كندا الدواي – هيئة الإذاعة اكندية