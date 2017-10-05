منزل معروض للبيع في مونتريال (أرشيف).

منزل معروض للبيع في مونتريال (أرشيف).
Photo Credit: راديو كندا

أفضل شهر أيلول (سبتمبر) في 8 سنوات لسوق مونتريال العقارية

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الخميس 5 أكتوبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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أفادت اليوم الغرفة العقارية لمونتريال الكبرى أن أيلول (سبتمبر) الفائت كان أفضل شهر أيلول (سبتمبر) من حيث عدد المساكن التي بيعت فيه منذ ثماني سنوات، إذ أُبرمت خلاله صفقات بيع 2893 مسكناً، أي أكثر بـ6% من عدد صفقات المساكن المباعة في الشهر نفسه من العام الفائت.

وسُجل ارتفاع ملحوظ في المبيعات في أربعةٍ من القطاعات الخمسة التي تتكوّن منها الخارطة العقارية لمونتريال الكبرى، مع تسجيل الارتفاع الأعلى، 17% مقارنة بعدد المساكن المباعة قبل عام، في مدينة لافال الواقعة مباشرة إلى الشمال من جزيرة مونتريال.

وعزا مدير تحليلات السوق في الغرفة العقارية لمونتريال الكبرى بول كاردينال هذا الارتفاعه في المبيعات إلى الأداء الجيد لسوق العمل في كبرى مدن مقاطعة كيبيك وعاصمتها الاقتصادية، ما يعزز الثقة لدى المستهلكين، وإلى عامل الهجرة، فالغالبية الساحقة من المهاجرين إلى كيبيك يستقرون في مونتريال الكبرى.

وسط مونتريال في صورة مأخوذة من الحي القديم
وسط مونتريال في صورة مأخوذة من الحي القديم © Radio-Canada/Coralie Mensa

وبلغ معدل سعر المسكن في مونتريال الكبرى في أيلول (سبتمبر) الفائت 364862 دولاراً، بزيادة 2,6% عن مستواه قبل عام.

لكن معدل سعر المسكن في ثانية كبريات مدن كندا لا يزال دون نصف نظيره في كبرى مدنها وعاصمتها الاقتصادية، وبالتالي جذاباً للشارين. فحسب الغرفة العقارية لتورونتو بلغ معدل سعر المسكن في تورونتو الكبرى في أيلول (سبتمبر) الفائت 775546 دولاراً.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)

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