مصر تتألق في المعرِض السياحي الدولي في مونتريال

دعيت مصر لتكون ضيفة الشرف في معرض السياحة الدولي الذي ينعقد بين العشرين والثاني والعشرين في شهر تشرين الأول/الجاري في وسط مدينة مونتريال، وأوُكلت إلى جمعية الصداقة المصرية-الكندية عناية الاهتمام بتقديم عرض فني تُفتتح به أعمال المعرض الدولي المونتريالي الذي ستشارك فيه نحو 122 دولة عبر العالم.

ويتزامن المعرض السياحي الدولي في المدينة الكندية مع مهرجان للفنون والموسيقى والمسرح المصري في كندا تقدّمه جمعية الصداقة المصرية-الكندية كعادتها كل عام، وهي السنة الثانية التي تعود فيها الجمعية إلى استئناف نشاطها بعد انقطاع دام عشرة أعوام.

يقدّم المهرجان الثقافي المصري هذه السنة الأوبيريت الغنائية: "رحلة حب"، وموعدها في مونتريال ليلة الجمعة في العشرين من الشهر الجاري في صالة شاتو رويال في مدينة لافال شمال مونتريال وفي اليوم التالي تسافر الفرقة القادمة من مصر إلى تورنتو حيث تقدم رحلة حب في عرض واحد في المدينة الملكة أيضا.

مسرحية "رحلة حب" التي تقدم في عرض أول في كندا اشتركت في تقديمها وتمويلها جمعية الصداقة المصرية-الكندية بالتعاون مع السفارة والقنصلية المصرية في كندا وكذلك وزارة الثقافة المصرية.

الاستاذ عادل اسكندر في استديوهات راديو كندا الدولي © ارشيف راديو كندا الدولي

تاليا تستمعون إلى كل التفاصيل حول المهرجان المصري والمسرحية الغنائية الجديدة "رحلة حب" في الحوار الذي أجريته مع الاستاذ عادل اسكندر وهو رئيس الجمعية المصرية-الكندية ومؤسسها ورئيس تحرير جريدة المصري ومجلة المحروسة اللتان تصدران في مونتريال: