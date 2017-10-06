المتهم عبد الله حسن شريف

المتهم عبد الله حسن شريف
Photo Credit: راديو كندا

عبد الله حسن شريف يواجه إحدى عشرة تهمة

من إعداد بيار أحمراني | barid@rcinet.ca
الجمعة 6 أكتوبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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طلبت الشرطة الملكية من المواطنين تزويدها بالصور وأشرطة الفيديو التي التقطوها خلال الاعتداء الذي وقع في إدمنتون ألبرتا يوم السبت الفائت وأدى إلى جرح خمسة أشخاص بينهم عنصر من شرطة المدينة.

ويبحث فريق الأمن الوطني عن صور تظهر السيارة التي اقتحمت حاجز الشرطة وصور للاعتداء بالسكين على أحد العسكريين وكذلك عن صور تظهر الشاحنة التي هاجمت المشاة وتسببت بجرح أربعة منهم.

كما طلبت من أصحاب المحال التجارية المحاذية لمكان الحادث تزويدها بالصور والأشرطة التي التقطتها كاميرات المراقبة.

مكان وقوع الاعتداء
مكان وقوع الاعتداء © راديو كندا

وكان المدعو عبد الله حسن شريف اللاجئ الصومالي البالغ من العمر ثلاثين عاما، قام بالاعتداءين وهو يواجه إحدى عشرة تهمة . ولم توجه له تهمة ارتكاب عمل إرهابي لأن التحقيق ما زال في بداياته بحسب ما قاله أحد عناصر الشرطة الملكية.

وعلم أنه ما زال موقوفا في أحد مراكز التوقيف في إدمنتون بانتظار مثوله أمام القاضي للطلب بالإفراج عنه بكفالة مالية في الحادي عشر من الشهر المقبل.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية

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