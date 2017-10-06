كيف روّج أبطال Blade Runner 2045 لفيلمهم؟

الجنون المطلق، عنوان قد يعبّر عن الأجواء التي رافقت المقابلة التي أجرتها صحافية بريطانية مع بطلي فيلم بليد رانر 2949 بتوقيع السينمائي الكندي دوني فيلنوف الذي رصدت له ميزانية تعدّت ال 185 مليون دولار أميركي.

وسادت أجواء من المزاح والهزل والضحك المجنون في المقابلة الترويجية المتلفزة للفيلم الذي تبدأ عروضه مساء اليوم في الصالات السينمائية في كندا والعالم.

المحاورة هي الصحافية البريطانية أليسون هاموند Alison Hammond والمُحاوران هما الممثل الأميركي بطل الجزء الأول والجزء الثاني من الفيلم الخيالي العلمي هاريسون فورد Harrison Ford والممثل الكندي راين غوسلينغ Ryan Gosling.

وتبدأ الكوميديا عندما قالت الصحافية بأنها أحضرت كأس الويسكي ذاته الذي كان قد استخدم في فيلم بليد رانر بجزئه الأول، ويسألها غوسلينغ إذا ما كانت من المعجبين بالفيلم فتجيب بأنها لم تشاهد الفيلم قط في حياتها وتكر سبحة الأسئلة والضحكات العبثية بين الثلاثة في الاستديو ويرجح أن وجود زجاجتين من الكحول في الديكور الذي رافق المقابلة التلفزيونية كانا لهما كل الأثر أن يتجه اللقاء المتلفز إلى هذا المسار الكوميدي الساخر!

المهم أن بطلي الفيلم استخدما طريقة ذكية بالتآمر مع المذيعة التلفزيونية من أجل عدم الكشف عن تفاصيل متعلّقة بالفيلم الذي ينتظره عدد كبير من عشاق السينما الخيالية العلمية في العالم.

وعندما سألت الصحافية هاريسون عن رد فعله عندما عرضت عليه المشاركة في الجزء الثاني لهذا الفيلم الاسطوري أجابها البطل الأميركي:

قلت لهم، هاتوا أروني الأموال والأجر الذي ستدفعونه واستدرك على الفور قائلا بل قلت لهم هاتوا اعطوني السيناريو لأقرأه.

وقد شاهد فيديو المقابلة المتلفزة التي نشرت على يوتيوب أكثر من مليوني مشاهد...وهذا قد يكون مؤشرا للإقبال الجماهيري المترقب أن يحظى به فيلم بليد رانر 2049 برؤية السينمائي الكندي الفذ دوني فيلنوف!