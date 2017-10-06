لعبة إليكترونية “عنصرية”

بعد حملة احتجاج واسعة قرر مبرمج كومبيوتر في مدينة ماركام – أونتاريو إلغاء إطلاق لعبة الفيديو التي كان ابتكرها والتي تظهر صاحب أحد المطاعم الصينية، الذي يوظف عمالا غير شرعيين، وهو يبحث عن الأطعمة في سلات القمامة، كما قدم اعتذاره لمن أحس بالإهانة.

وكان الإعلان عن إطلاق لعبة "المطعم الصيني القذر" أثار الأسبوع الفائت حملة من الشجب والتنديد. ووصفت رئيسة حكومة أونتاريو كاتلين وين اللعبة بـ "العنصرية" واعتبر نائب دائرة ماركام مايكل تشان بأنها تحقر الجالية الصينية وتهينها.

هذا، وبعد دفاعها عن اللعبة الإلكترونية المذكورة، أعلنت شركة بيغ أو تري للألعاب، ومنتجة اللعبة، "أنه ليس من مصلحة أحد نشرها على الإنترنيت" .

من جهته أكد مبتكر اللعبة أنه لم تكن لديه أية نية يإهانة الثقافة الصينية.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية