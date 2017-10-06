أسبوع تراجع آخر للدولار الكندي وارتفاع لبورصة تورونتو

بلغ معدل سعر الدولار الكندي خلال جلسة اليوم 79,69 سنتاً أميركياً، دون أي تغيير مقارنة بما كان عليه أمس، بتراجع 0,44 سنت أميركي عن معدل سعره يوم الجمعة الفائت، فيكون بالتالي قد تراجع بنسبة 0,55% إزاء العملة الأميركية هذا الأسبوع.

وهذا رابع أسبوع تراجع على التوالي للدولار الكندي مقابل الدولار الأميركي بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الارتفاع. وكان الدولار الكندي قد تراجع بنسبة 1,31% إزاء العملة الأميركية الأسبوع الفائت بعد تراجعه بنسبة 1,1% الأسبوع الذي قبله.

بورصة تورونتو (أرشيف) © CP / Frank Gunn

وفي بورصة تورونتو أغلق المؤشر الرئيسي (S&P/TSX) الأسبوع اليوم على 15728,32 نقطة، بتراجع 47,98 نقطة عن مستوى إغلاقه أمس ولكن بارتفاع 93,38 نقطة عن مستوى إغلاقه يوم الجمعة الفائت، ليكون بالتالي قد ارتفع بنسبة 0,6% هذا الأسبوع.

وهذا رابع أسبوع ارتفاع على التوالي لبورصة تورونتو. وكان مؤشرها الرئيسي قد ارتفع بنسبة 1,17% الأسبوع الفائت بعد ارتفاعه بنسبة 1,85% الأسبوع الذي قبله.

وجاء تراجع بورصة تورونتو اليوم مدفوعاً بصورة رئيسية بتراجع أسعار النفط الخام، وكندا بلد مصدّر صاف لهذه المادة.

ففي سوق نيويورك أغلق اليوم سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط (West Texas Intermediate) المرجعي الأميركي تسليم تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل على 49,29 دولاراً أميركياً، بتراجع 1,50 دولار أميركي عن سعر إغلاقه أمس و2,38 دولار عن سعر إغلاقه الأسبوع الفائت، ليكون بالتالي قد تراجع بنسبة 4,61% هذا الأسبوع بعد ارتفاعه بنسبة 2% الأسبوع الفائت.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)