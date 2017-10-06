كندا بلد الفرص والدعم الحكومي للراغبين بالنجاح في الأعمال

الدكتور وائل بدوي حاملاً الجائزة التي منحته إياها وكالة "خدمات المهاجرين في كالغاري" (Immigrant Services Calgary) في آذار (مارس) الفائت تقديراً لعطاءاته المتميزة في فئة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات © Facebook / Wael Badawy

ضيفي الدكتور وائل بدوي كندي مصري متخصص في علم الحاسوب، حائز على شهادة دكتوراه في هذا المجال عام 2000 من جامعة لويزيانا الأميركية، ومقيم في كالغاري، كبرى مدن ألبرتا، أغنى مقاطعات كندا بالنفط.

وبعد سنوات عدة من التدريس والأبحاث في جامعة كالغاري (University of Calgary) تفرغ البروفيسور بدوي لأعمال كان قد باشر بها، لاسيما لشركة "إنتلّيفيو تكنولوجيز" (IntelliView Technologies) المتخصصة في مجال التقنيات العالية، ولمشاريع كان يلزمه الوقت لتنفيذها.

ومنذ العام الفائت يركّز الدكتور بدوي جهوده على الكتابة والتوجيه وإلقاء المحاضرات عن سبل النجاح في عالم الأعمال، لاسيما في تحويل الأفكار المبدعة والتجديدية إلى أعمال تعود بالربح على أصحابها، وهو يشرح في الحديث الذي أجريته معه اليوم كيف باستطاعة من يملك أفكاراً مماثلة لكن لا يملك المال اللازم لتجسيدها أن يحصل على دعم حكومي لهذه الغاية.

وفي آذار (مارس) الفائت منحت وكالة "خدمات المهاجرين في كالغاري" (Immigrant Services Calgary) الدكتور وائل بدوي جائزتها للعام 2017 عن فئة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات تقديراً لعطاءاته المتميزة.