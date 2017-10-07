أرقام الأسبوع المنتهي السبت 7 – 10 – 2017

فقرة أرقام الأسبوع يعدّها ويقدّمها هذا الأسبوع كلّ من بيار أحمراني وكوليت زينة ضرغام وفادي الهاروني.

4,5 مليارات

رقم يتعلق بالصفقة الضخمة التي أعلن عنها مطلع الأسبوع الجاري بين المؤسسة العملاقة لبيع المواد الغذائية مترو التي اشترت كل أسهم أكبر شبكة للصيدليات جان كوتو

قيمة الصفقة بلغت أربعة مليارات وخمسمئة مليون دولار أي أربعة وعشرين دولارا ونصف لكل سهم.

مترو © راديو كندا

ودمج المؤسستين سيؤدي إلى امتلاك مترو ستمئة وثلاثين محلا لبيغ المواد الغذائية بالمفرق وستمئة وسبعة وسبعين صيدلية . علما أن مترو كانت اشترت في السابق شبكة صيدليات برونيه.

أما عدد موظفي الشركة الجديدة فسيبلغ خمسة وثمانين ألف موظف وعامل وسيصار إلى إلغاء بضع مئات من الوظائف التي لم تحدد بعد.

ويعتبر المحللون الاقتصاديون أن مترو دفعت مبلغا كبيرا لشراء جان كوتو يساوي أربعة وعشرين ضعفا من الأرباح بينما المعدل عادة ما يكون ستة عشر ضعفا للأرباح. ذلك أن قيمة الشركة في البورصة تبلغ ستة عشر ضعف أرباحها.

الصيدلي جان كوتو © PC/Ryan Remiorz

يذكر أن شبكة صيدليات جان كوتو متواجدة بغالبيتها في مقاطعة كيبيك كما تمتلك عدة صيدليات في مقاطعتي أونتاريو ونيو برنزويك

مجموعة من 17300 فيلم سينمائي

مجموعة تضم 17300 فيلم سيننمائي يقتنيها كندي من وينيبيغ عاصمة مقاطعة مانيتوبا، إحدى مقاطعات البراري الكندية، ويأمل آدم مالك في أن يستطيع بيعها بثمن يناهز المليون و25 ألف دولار على الأقل عبر موقع أي باي EBAY الشهير.

ويقول عاشق السينما بامتياز الذي يبلغ 36 عاما بأن عشق للأفلام الروائية الطويلة بدأ منذ ربيعه الحادي عشرعندما تلقى شريط فيدية لفيلم جوراسيك بارك Jurasik Park كهدية.

إنه فيلمي المفضّل، لذا وجدتني اشتري كل النسخ التي صدرت في العالم لهذا الفيلم وكل النسخ الخاصة التي صدرت لهذا الفيلم على مرّ السنين، إن لدي ما مجموعه 23 نسخة مختلفة من فيلم جوراسيك بارك.

عاشق السينما بجنون آدم ماليك © هيئة الإذاعة الكندية

ومنذ ذلك التاريخ تحوّل الطابق الأرضي في منزلك السيد مالك إلى مغارة علي بابا حقيقية لكل عشاق السينما مع رفوف ترتفع من الأرض حتى السقف اصطفت عليها شرائط وفيديوهات من كل شكل ولون ...وتمتد مغارة علي بابا السينمائية في منزله على مساحة تتجاوز ال 46 مترا مربعا.

يعرض موقع إي باي منذ شهر آب/أغسطس الماضي مجموعة آدم مالك السنمائية للبيع ويقول ابن وينيبيغ بأنه تلقى إلى اليوم أكثر من 46 عرض شراء ولكنها رفضها كلّها.

وقد أصبح آدم مالك اليوم مقتنعا بأنه قد لا يصل إلى بيع مجموعته بالرقم المالي الذي يصبو إليه:

لقد قدّم لي دولار واحد في أحد العروض الشرائية ولا أريد أن أفصح عن أغلى ثمن عُرض علي الى اليوم للمجموعة الثمينة وهو غير كاف في كل الأحوال أكد ،عاشق السينما الكندي المجنون!

عشرة آلاف

هذا هو عدد الوظائف الجديدة في محصلة صافية التي أوجدتها سوق العمل الكندية في أيلول (سبتمبر) الفائت، ليبقى معها معدل البطالة ثابتاً على 6,2%، أي على أدنى مستوى له منذ نحوٍ من تسع سنوات، وتحديداً منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2008، وفق ما أفادته وكالة الإحصاء الكندية.

وجاء عدد الوظائف الجديدة في أيلول (سبتمبر) منسجماً مع توقعات الخبراء. وأوجدت سوق العمل مئةً واثنيْ عشر ألف وظيفة جديدة بدوام كامل فيما فقدت مئةً وألفيْ وظيفة بدوام جزئي.

كما أن أيلول (سبتمبر) هو تاسع شهر على التوالي توجِد فيه سوق العمل وظائف جديدة في محصلة صافية. وتكون كندا بالتالي قد شهدت أطول فترة من الزيادات الشهرية في عدد الوظائف منذ عام 2009 عندما دخل اقتصادها مرحلة ركود بتأثير من الأزمة المالية العالمية.

ساحة جاك كارتييه في الحي القديم من مونتريال (أرشيف) © Radio-Canada / Dominic Brassard

2893

هذا هو عدد المساكن التي بيعت في مونتريال الكبرى في أيلول (سبتمبر) الفائت حسب الغرفة العقارية لمونتريال الكبرى، ما يجعل الشهر الفائت أفضل شهر أيلول (سبتمبر) من حيث عدد المساكن التي بيعت فيه منذ ثماني سنوات.

ويشكل هذا العدد ارتفاعاً بنسبة 6% خلال سنة.

وبلغ معدل سعر المسكن في مونتريال الكبرى في أيلول (سبتمبر) الفائت 364862 دولاراً، أي بزيادة 2,6% عن مستواه قبل عام.