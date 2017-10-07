غوغل: أول هواتف في العالم بدون شريحة SIM التقليدية

هواتف غوغل الجديدة ” Pixel 2 و “بكسل 2 إكس إل” Pixel 2 XL

XL هي أول هواتف في العالم تسمح للمستخدم بالاتصال بالشبكة العنكبوتية بدون الحاجة الى شراء الشريحة التقليدية، بطاقة

SIM

وسوف تجهز النسخة الثانية من سلسلة هواتف بكسل التي أطلقتها جوجل ابتداء من السنة الفارطة بشريحة مدمجة، بطاقة

.eSIM

” Pixel 2 و “بكسل 2 إكس إل” Pixel 2 XL © AFP

ولا يتوجب بفضل هذه التقنية الحديثة لأصحاب هواتف

” Pixel 2 و “بكسل 2 إكس إل” Pixel 2 XL

شراء بطاقة SIM المعهودة.

وتجدر الاشارة الى أن هواتف ” Pixel 2 و “بكسل 2 إكس إل” Pixel 2 XL تتمتع بأحسن كاميرا في الهواتف الذكية الموجودة حاليا في السوق متفوقان بذلك هواتف آيفون 8 بلس

iPhone 8 Plus

و هواتف الايفون ايكس

iPhone X

و هواتف سامسونغ س8

Samsung S8

هواتف سامسونغ س8 بلس

Samsung S8 Plus

و جالاكسي نوت .

Galaxy Note8

زبير الجازي