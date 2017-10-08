بلا حدود ليوم الأحد 8 – 10- 2017



بلا حدود برنامج نقدّم فيه مجموعة من تقاريرنا الأسبوعيّة التي تتمحور حول مواضيع متفرّقة سياسيّة واقتصاديّة وثقافيّة وسواها. وهذه الحلقة من تقديم بيار أحمراني الذي أعدها مع كوليت زينة ضرغام وفادي الهاروني.

جاغميت سينغ يتلقى التهاني من مناصريه في تورونتو بعد ظهر الأحد الفائت عقب إعلان فوزه بزعامة الحزب الديمقراطي الجديد من الجولة الإنتخابية الأولى © CP / Chris Young

قراءة في انتخاب جاغميت سينغ زعيماً للديمقراطيين الجدد والتحديات التي تواجهه

مكافحة التغيرات المناخية وإيجاد المزيد من المساكن الإجتماعية وتعزيز الحصول على عمل. إنها أبرز النقاط التي ينوي التركيزَ عليها الزعيمُ الجديد للحزب الديمقراطي الجديد، اليساري التوجه، جاغميت سينغ، الذي أُعلن انتاخبه بعد ظهر الأحد الفائت.

وحقق سينغ، ابن الثامنة والثلاثين عاماً، سابقةً: هو أول زعيم حزب كندي ممثَّل في مجلس العموم في أوتاوا ينتمي للأقليات الظاهرة. فسينغ مولود في تورونتو لوالديْن هاجرا من ولاية البنجاب الهندية وينتمي لطائفة السيخ ويعتمر العمامة السيخية.

كما حقق سينغ مفاجأة، لأن قلة من المراقبين توقعت فوز أيٍّ من المتسابقين الأربعة على زعامة الحزب الديمقراطي الجديد من أول جولة انتخابية، وهو إنجاز لم يسبق سينغ إليه في تاريخ الحزب سوى زعيميْن تاريخييْن له، الراحليْن تومي دوغلاس وجاك لايتون.

فادي الهاروني تناول انتخاب جاغميت سينغ زعيماً لثاني أحزاب المعارضة في مجلس العموم الحالي في حديث مع ابراهيم برونو الخوري، وهو عضو في الحزب الديمقراطي الجديد ومرشح سابق لزعامته.

جديد مهرجان العالم العربي في مونتريال

ملصق المهرجان © مهرجان العالم العربي

تنطلق النسخة الثامنة عشرة لمهرجان العالم العربي في مونتريال في السابع والعشرين من الجاري وتستمر حتى الثاني عشر من تشرين الثاني – نوفمبر المقبل.

وقد عودنا المهرجان على تقديم عروض فنية من عزف ورقص وغناء، وعروض وأنشطة ثقافية من محاضرات ولقاءات حول مختلف الشؤون الثقافية.

ما جديد النسخة الثامنة عشرة للمهرجان؟ ما أهم ما سيقدمه على مسارح مونتريال؟ كيف أثر على تعريف المجتمع الكندي بالحضارة العربية؟

السيدة هندا بن صالح © مهرجان العالم العربي

مجموعة أسئلة وسواها طرحها بيار أحمراني على مديرة برمجة المهرجان السيدة هندا بن صالح في حديث هاتفي أجراه معها.

الكاهن الدمشقي إلياس زحلاوي مستمرّ في تأدية الرسالة حتى الرمق الأخير...

كوليت ضرغام تحاور الأب الدمشقي إلياس زحلاوي © زينة ضرغام

يقوم كاهن كنيسة سيدة دمشق في سوريا الأب إلياس زحلاوي بزيارة حاليا إلى مونتريال حيث يتفقد أبناء رعيته من الذين وصلوا حديثا واستقرّوا في المدينة الكوسموبوليتية، وقد تحوّل بيت ابنة شقيقته وعائلتها في مدينة لافال شمال مونتريال إلى مزار يحّج إليه المؤمنون من أبناء دمشق للترحيب بالأب الجليل والأطمئنان إلى صحته خصوصا أن عمره ناهز اليوم ال 86 عاما وقد قصّره المرض عن زيارة مونتريال منذ أكثر من عشر سنوات.

في منزل نسيبته التقته هذا الاسبوع زينة كوليت ضرغام. وشكّل هذا الجمع من الزوار المشاهدين الذين جلسوا بهدوء ومن دون الاتيان بأي حركة يشاهدون بكل استمتاع الجلسة الاستثنائية التي جمعت زميلتنا بالأب إلياس زحلاوي. وفي هذا الوقت جلس أحدهم أمام باب مدخل البيت ليحذّر الداخلين من عدم قرع الجرس لعدم التشويش على المقابلة ومع ذلك نسمع رنّ الجرس في الحديث بعدما تأخر "ناطور الباب" الكريم لثوان عن تحذير الضيف القادم.