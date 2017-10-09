ويندزور: حملة لمحو الكتابات الحاقدة

قضى شابان من سكان مدينة ويندزور، جنوب تورونتو، عطلة عيد الشكر في محو الكتابات الحاقدة ضد المسلمين ودهنها بطلاء أبيض شوارع المدينة.

وقال أحد الشابين، جون ليدكي: "أنا أمحو الحقد من المدينة".

وقضى جون وصديقه أحمد خليفة يوم أمس الأحد بالبحث عن الكتابات الحاقدة في مختلف أنحاء المدينة، على الجسور أو اللوحات الإعلانية أو أكشاك محطات الباص وحتى سلات القمامة.

وأكد أحمد خليفة أنه كمسلم يشعر بقلق جدي ." فعائلتي كلها مسلمة ونحن ولدنا في ويندزور وعشنا فيها ، وأنا أشعر بالخوف من هذا الحقد".

وأطلع الشابان جهاز الشرطة على الوضع السائد.

محو كتابات حاقدة © CBC

وكان جهاز الشرطة تلقى عدة شكاوى جراء انتشار هذه الكتابات المعادية للإسلام ، وهو يبحث حاليا عن مشتبه وطلب مساعدة المواطنين لكشف هويته.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية