تعليم العربية في كافة مدارس ألبرتا

أعلنت حكومة مقاطعة ألبرتا في الغرب الكندي أن تعليم اللغة العربية في الصفوف الابتدائية والثانوية في كافة مدارس المقاطعة سيكون متوفرا ابتداء من أيلول – سبتمبر المقبل شرط أن يتوفر في المدرسة اثنا عشر طالبا يطلبون متابعة دروس اللغة العربية في المدرسة، علما أن ثمة برنامجا لتعليم العربية يقدم حاليا بحسب الطلب في مدارس عاصمة المقاطعة، إدمنتون.

وأكدت عضو إحدى المدارس الرسمية، شيريل جونر، أن البرنامج يلقى دعما شعبيا وهو برنامج التعليم الذي يشهد أكبر نسبة إقبال على التسجيل حاليا.

وأضافت "أن البرنامج سيقدم ليس فقط للطلاب من أصول عربية، إنما أيضا لسائر الطلاب الراغبين بتعلم لغة جديدة".

الإعلان عن برنامج تعليم العربية في ألبرتا © راديو كندا

وعلم أن البرنامج والمواد التعليمية قيد الإعداد، وأشار مؤسسو البرنامج إلى أن ثمة حاجة لتمويل البرنامج وتأمين الموارد والمعلمين.

وثمّن وزير التربية في المقاطعة ديفيد إيغن، في بيان، أهمية إتقان عدة لغات.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية